Пронесшийся по Европе убийственный ураган «Герварт» надвигается на Москву

Мощный ураган «Герварт», который уже прошелся по Европе и унес несколько человеческих жизней, взял курс на российскую столицу. В Старом Свете основной удар стихии пришелся на Германию, Чехию и Польшу. По последним данным, там погибли 7 человек.
В Москве объявлено штормовое предупреждение. Синоптики уже сообщили, что в городе сегодня и завтра выпадет до 40% месячной нормы осадков, ожидается сильный ветер, его порывы могут усилиться до 15 метров в секунду. Водителей призывают не оставлять машины под деревьями, а пешеходам советуют сторониться парковых зон, плохо закрепленных дорожных знаков и рекламных щитов.
Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд говорил о неблагоприятной погоде в начале этой недели. По его словам, в Москву придут дожди с мокрым снегом и порывистым ветром. В среду в мегаполисе ожидается похолодание, на дорогах будет скользко.
Что касается урагана «Герварт», который пронесся по Европе, то о нем, вернее, о последствиях стихии сегодня пишут все зарубежные СМИ. «Несколько человек погибли и ранены, остановлено железнодорожное сообщение, ветром снесены крыши домов, строительные леса обрушены, наводнения. Шторм сильно ударил по Европе. На Вангероге (остров в Германии) были смыты огромные массы песка», — описывает картину Tagesspiegel. «Ураган „Герварт“ принес хаос в Германию и Восточную Европу», — отмечает Sueddeutsche Zeitung. Neue Zurcher Zeitung сообщает, что «Герварт» пронесся по территории Швейцарии со скоростью 150 километров в час, а в некоторых районах Германии и Швейцарии скорость ветра достигала 180 километров в час.
По информации Deutsche Welle, при падении деревьев в Чехии и Польше погибли не менее 4 человек, сотни тысяч домов остались без электричества. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд говорил о неблагоприятной погоде в начале этой недели. По его словам, в Москву придут дожди с мокрым снегом и порывистым ветром. В среду в мегаполисе ожидается похолодание, на дорогах будет скользко.
Что касается урагана «Герварт», который пронесся по Европе, то о нем, вернее, о последствиях стихии сегодня пишут все зарубежные СМИ. «Несколько человек погибли и ранены, остановлено железнодорожное сообщение, ветром снесены крыши домов, строительные леса обрушены, наводнения. Шторм сильно ударил по Европе. На Вангероге (остров в Германии) были смыты огромные массы песка», — описывает картину Tagesspiegel. «Ураган „Герварт“ принес хаос в Германию и Восточную Европу», — отмечает Sueddeutsche Zeitung. Neue Zurcher Zeitung сообщает, что «Герварт» пронесся по территории Швейцарии со скоростью 150 километров в час, а в некоторых районах Германии и Швейцарии скорость ветра достигала 180 километров в час.
По информации Deutsche Welle, при падении деревьев в Чехии и Польше погибли не менее 4 человек, сотни тысяч домов остались без электричества. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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