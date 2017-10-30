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    Пронесшийся по Европе убийственный ураган «Герварт» надвигается на Москву. Германия, Европа, Москва, погода, стихийные бедствия, Чехия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПронесшийся по Европе убийственный ураган «Герварт» надвигается на Москву

    Пронесшийся по Европе убийственный ураган «Герварт» надвигается на Москву

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    Пронесшийся по Европе убийственный ураган «Герварт» надвигается на Москву

    Пронесшийся по Европе убийственный ураган «Герварт» надвигается на Москву

    Пронесшийся по Европе убийственный ураган «Герварт» надвигается на Москву

      Мощный ураган «Герварт», который уже прошелся по Европе и унес несколько человеческих жизней, взял курс на российскую столицу. В Старом Свете основной удар стихии пришелся на Германию, Чехию и Польшу. По последним данным, там погибли 7 человек.

      В Москве объявлено штормовое предупреждение. Синоптики уже сообщили, что в городе сегодня и завтра выпадет до 40% месячной нормы осадков, ожидается сильный ветер, его порывы могут усилиться до 15 метров в секунду. Водителей призывают не оставлять машины под деревьями, а пешеходам советуют сторониться парковых зон, плохо закрепленных дорожных знаков и рекламных щитов.

      Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд говорил о неблагоприятной погоде в начале этой недели. По его словам, в Москву придут дожди с мокрым снегом и порывистым ветром. В среду в мегаполисе ожидается похолодание, на дорогах будет скользко.

      Что касается урагана «Герварт», который пронесся по Европе, то о нем, вернее, о последствиях стихии сегодня пишут все зарубежные СМИ. «Несколько человек погибли и ранены, остановлено железнодорожное сообщение, ветром снесены крыши домов, строительные леса обрушены, наводнения. Шторм сильно ударил по Европе. На Вангероге (остров в Германии) были смыты огромные массы песка», — описывает картину Tagesspiegel. «Ураган „Герварт“ принес хаос в Германию и Восточную Европу», — отмечает Sueddeutsche Zeitung. Neue Zurcher Zeitung сообщает, что «Герварт» пронесся по территории Швейцарии со скоростью 150 километров в час, а в некоторых районах Германии и Швейцарии скорость ветра достигала 180 километров в час.

      По информации Deutsche Welle, при падении деревьев в Чехии и Польше погибли не менее 4 человек, сотни тысяч домов остались без электричества. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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