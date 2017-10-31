Отец сбитого в Балашихе «пьяного» мальчика потребует отвода судьи

Адвокаты Романа Шимко, сын которого стал жертвой резонансного ДТП в подмосковной Балашихе, намерены потребовать отвода судьи.
Ожидается, что свое требование адвокаты озвучат во время заседания судна, которое состоится сегодня.
Как отмечает Газета.Ru, адвокатов Шимко возмутил отказ отправить уголовное дело о ДТП на доследование в прокуратуру, чтобы позднее объединить его с делом о халатности, которое было возбуждено по факту обнаружения в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя.
В связи с этим отказом защитники обвинили судью Владимира Шекуна в ангажированности и предположили, что он «прямо или косвенно заинтересован в скорейшем разрешении дела в пользу подсудимой».
Напомним, громкая автокатастрофа произошла во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. После этого первичная экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь в дозе, соответствующей сильной степени опьянения. При этом почти все специалисты утверждали, что такого результата просто не может быть, ведь в этом случае мальчик был бы уже в состоянии комы.
А позднее выяснилось, что врач судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов ненадлежащим образом произвел изъятие крови ребенка, что привело к загрязнению образца спиртообразующей микрофлорой. В результате Клейменову было предъявлено обвинение в халатности. Адвокаты семьи погибшего мальчика уже заявили, что намерены добиться максимально жесткого наказания для судмедэксперта.
Как отмечает Газета.Ru, адвокатов Шимко возмутил отказ отправить уголовное дело о ДТП на доследование в прокуратуру, чтобы позднее объединить его с делом о халатности, которое было возбуждено по факту обнаружения в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя.
В связи с этим отказом защитники обвинили судью Владимира Шекуна в ангажированности и предположили, что он «прямо или косвенно заинтересован в скорейшем разрешении дела в пользу подсудимой».
Напомним, громкая автокатастрофа произошла во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. После этого первичная экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь в дозе, соответствующей сильной степени опьянения. При этом почти все специалисты утверждали, что такого результата просто не может быть, ведь в этом случае мальчик был бы уже в состоянии комы.
А позднее выяснилось, что врач судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов ненадлежащим образом произвел изъятие крови ребенка, что привело к загрязнению образца спиртообразующей микрофлорой. В результате Клейменову было предъявлено обвинение в халатности. Адвокаты семьи погибшего мальчика уже заявили, что намерены добиться максимально жесткого наказания для судмедэксперта.
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