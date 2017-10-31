Исполнитель роли Николая II назвал «Матильду» великим произведением искусства

Актер Ларс Айдингер, исполнивший в «Матильде» роль Николая II, заявил, что гордится работой создателей фильма.
Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший роль Николая II в фильме «Матильда», считает фильм великим произведением искусства. Актер рассказал РИА Новости, что гордится своей работой и работой всех, кто создавал этот фильм.
Ларс Айдингер, актер: «Я очень-очень рад и абсолютно удовлетворен результатом нашей работы, потому что мы потратили столько времени и усилий, столько людей было задействовано в этом проекте. Я думаю, мы создали великое произведение искусства, я очень горжусь, что у меня была возможность сняться в „Матильде“ и сыграть Николая II».
Фильм Алексея Учителя «Матильда» вышел в широкий прокат 26 октября, однако за первые выходные кассовые сборы картины оказались ниже, чем ожидалось: в рейтинге «Матильда» была на втором месте, уступив картине Disney «Последний богатырь». По мнению главной противницы фильма Натальи Поклонской, «Матильда» не стала лидером проката благодаря «искренней позиции большинства людей, для которых честь и достоинство Родины не пустые слова».
Ларс Айдингер, актер: «Я очень-очень рад и абсолютно удовлетворен результатом нашей работы, потому что мы потратили столько времени и усилий, столько людей было задействовано в этом проекте. Я думаю, мы создали великое произведение искусства, я очень горжусь, что у меня была возможность сняться в „Матильде“ и сыграть Николая II».
Фильм Алексея Учителя «Матильда» вышел в широкий прокат 26 октября, однако за первые выходные кассовые сборы картины оказались ниже, чем ожидалось: в рейтинге «Матильда» была на втором месте, уступив картине Disney «Последний богатырь». По мнению главной противницы фильма Натальи Поклонской, «Матильда» не стала лидером проката благодаря «искренней позиции большинства людей, для которых честь и достоинство Родины не пустые слова».
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