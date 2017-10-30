Мединский выразил разочарование низкими кассовыми сборами «Матильды»

Министр культуры заявил, что кассовые сборы в первые выходные проката «Матильды» оказались ниже его ожиданий.
Сборы от показов скандального фильма Алексея Учителя «Матильда» оказались ниже, чем ожидалось. Об этом в понедельник заявил агентству RNS глава Минкульта Владимир Мединский. По его словам, сборы за первые выходные составили 210 млн рублей.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Про „Матильду“ все, что могли сказать, уже сказали, даже что не могли сказать, уже сказали. Первый уикэнд — 210 миллионов, я думал, будет больше — при такой рекламной кампании».
Лидером проката в минувшие выходные стала сказка «Последний богатырь», снятая в России студией Disney.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, активно выступавшая за запрет «Матильды», заявила, что фильм не стал лидером проката «благодаря подлости и трусости создателей проекта и искренней позиции большинства людей, для которых честь и достоинство Родины не пустые слова». Создатели фильма «уже достаточно собрали», передает слова Поклонской РБК.
Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской, задолго до премьеры вызвал множество споров. В связи с угрозами и громкими заявлениями противников фильма к обеспечению безопасности на премьере в Москве привлекли сотрудников Федеральной службы охраны. На премьере в Москве правоохранители задержали семерых человек.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Про „Матильду“ все, что могли сказать, уже сказали, даже что не могли сказать, уже сказали. Первый уикэнд — 210 миллионов, я думал, будет больше — при такой рекламной кампании».
Лидером проката в минувшие выходные стала сказка «Последний богатырь», снятая в России студией Disney.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, активно выступавшая за запрет «Матильды», заявила, что фильм не стал лидером проката «благодаря подлости и трусости создателей проекта и искренней позиции большинства людей, для которых честь и достоинство Родины не пустые слова». Создатели фильма «уже достаточно собрали», передает слова Поклонской РБК.
Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской, задолго до премьеры вызвал множество споров. В связи с угрозами и громкими заявлениями противников фильма к обеспечению безопасности на премьере в Москве привлекли сотрудников Федеральной службы охраны. На премьере в Москве правоохранители задержали семерых человек.
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