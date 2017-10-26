В день премьеры «Матильды» Поклонская обрушила свой гнев на генпрокурора, «интервентов» и «соратников нацистов»

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская записала видеообращение, в котором раскритиковала позицию генпрокурора Юрия Чайки по фильму «Матильда».
По словам Поклонской, сначала она думала, что руководителю надзорного ведомства просто не докладывают о ситуации. Однако оказалось, «что он очень даже в курсе всего, хотя и говорит, что не следит за девушкой-политиком». Это оскорбило Поклонскую. Депутат заявила, что за ней не нужно следить, а достаточно просто проверить изложенные факты и дать объективную оценку происходящему.
Наталья Поклонская: «Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду».
Также Поклонская заявила, что противники «Матильды» все равно победили, так как премьера фильма проходит при повышенных мерах безопасности, «как на судах над соратниками нацистов», а значит, народ знает и видит правду.
Наталья Поклонская: «Победа в том, что своей верой, искренностью, единством нам удалось переломить хребет тем силам, которые много веков пытаются сломать Россию, Святую Русь».
Поклонская в преддверии Дня народного единства напомнила, что в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским была Казанская икона Божией Матери.
Наталья Поклонская: «Но словно отголоски тех самых интервентов во времена Смуты, они безуспешно пытаются подточить фундамент самобытной России — веру».
По словам Поклонской, те, кто должен стоять на страже закона, «позволяют в день православного праздника — Иверской иконы, заступницы России, Пресвятой Богородицы, объявлять премьеру богохульного фильма».
В эти дни «Матильда» выходит в широкий прокат. В некоторых регионах в кинотеатрах усилены меры безопасности.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура не выявила нарушений закона при производстве и прокате фильма «Матильда». Проверка проводилась по запросу Натальи Поклонской.
Наталья Поклонская: «Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду».
Также Поклонская заявила, что противники «Матильды» все равно победили, так как премьера фильма проходит при повышенных мерах безопасности, «как на судах над соратниками нацистов», а значит, народ знает и видит правду.
Наталья Поклонская: «Победа в том, что своей верой, искренностью, единством нам удалось переломить хребет тем силам, которые много веков пытаются сломать Россию, Святую Русь».
Поклонская в преддверии Дня народного единства напомнила, что в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским была Казанская икона Божией Матери.
Наталья Поклонская: «Но словно отголоски тех самых интервентов во времена Смуты, они безуспешно пытаются подточить фундамент самобытной России — веру».
По словам Поклонской, те, кто должен стоять на страже закона, «позволяют в день православного праздника — Иверской иконы, заступницы России, Пресвятой Богородицы, объявлять премьеру богохульного фильма».
В эти дни «Матильда» выходит в широкий прокат. В некоторых регионах в кинотеатрах усилены меры безопасности.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура не выявила нарушений закона при производстве и прокате фильма «Матильда». Проверка проводилась по запросу Натальи Поклонской.
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