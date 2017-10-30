Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    «Кто только на меня не выходил»: Путин прокомментировал дело Серебренникова

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    «Кто только на меня не выходил»: Путин прокомментировал дело Серебренникова

    «Кто только на меня не выходил»: Путин прокомментировал дело Серебренникова

    Президент России Владимир Путин заявил, что дело Серебренникова, который обвиняется в хищении 68 млн рублей, основано на финансовых претензиях и не имеет политической окраски.

    По словам президента, по поводу ареста Серебренникова к нему обращается много людей, но дело связано с финансами, и ни о каких политических преследованиях режиссера здесь речи быть не может.

    Владимир Путин: «Ну, дело Серебренникова. Он что, политический деятель, его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Вы знаете, кто только на меня с этим не выходил!».

    Глава государства вспомнил дела других деятелей культуры, в частности экс-замминистра Григория Пирумова, и отметил, что власть должна относиться ко всем по-равному. При этом, добавил президент, «нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать», просто все должны исполнять закон, передает ТАСС.

    смотретьКирилл Серебренников отправлен под домашний арест
    Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест
    Знаменитый режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему предъявлено обвинение в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». По данным следствия, режиссер и его подчиненные заключали фиктивные договоры, после чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм и распределяли их между соучастниками.

    Как сообщили адвокаты режиссера, более 30 деятелей культуры попросили отпустить Серебренникова из-под ареста под свое личное поручительство. Сам режиссер свою вину отрицает.

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