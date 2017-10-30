«Кто только на меня не выходил»: Путин прокомментировал дело Серебренникова

Президент России Владимир Путин заявил, что дело Серебренникова, который обвиняется в хищении 68 млн рублей, основано на финансовых претензиях и не имеет политической окраски.
По словам президента, по поводу ареста Серебренникова к нему обращается много людей, но дело связано с финансами, и ни о каких политических преследованиях режиссера здесь речи быть не может.
Владимир Путин: «Ну, дело Серебренникова. Он что, политический деятель, его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Вы знаете, кто только на меня с этим не выходил!».
Глава государства вспомнил дела других деятелей культуры, в частности экс-замминистра Григория Пирумова, и отметил, что власть должна относиться ко всем по-равному. При этом, добавил президент, «нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать», просто все должны исполнять закон, передает ТАСС.
Знаменитый режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему предъявлено обвинение в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». По данным следствия, режиссер и его подчиненные заключали фиктивные договоры, после чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм и распределяли их между соучастниками.
Как сообщили адвокаты режиссера, более 30 деятелей культуры попросили отпустить Серебренникова из-под ареста под свое личное поручительство. Сам режиссер свою вину отрицает.
Владимир Путин: «Ну, дело Серебренникова. Он что, политический деятель, его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Вы знаете, кто только на меня с этим не выходил!».
Глава государства вспомнил дела других деятелей культуры, в частности экс-замминистра Григория Пирумова, и отметил, что власть должна относиться ко всем по-равному. При этом, добавил президент, «нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать», просто все должны исполнять закон, передает ТАСС.
Знаменитый режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему предъявлено обвинение в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». По данным следствия, режиссер и его подчиненные заключали фиктивные договоры, после чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм и распределяли их между соучастниками.
Как сообщили адвокаты режиссера, более 30 деятелей культуры попросили отпустить Серебренникова из-под ареста под свое личное поручительство. Сам режиссер свою вину отрицает.
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