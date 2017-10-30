Деятельностью руководства «Югры», «Бинбанка» и «Открытия» заинтересовалось МВД

МВД решило устроить массовую банковскую проверку. Под прицелом оказалось руководство «Открытия», «Югры» и «Бинбанка». Правоохранителей интересуют признаки хищения денег, хотят проверить даже сотрудников Центробанка.
Деятельность руководства «Открытия», «Югры» и «Бинбанка» сотрудники МВД изучат и проверят на причастность к возможному хищению средств из этих организаций. Более того, полицейские интересуются, а не причастны ли сотрудники самого Центробанка к этим возможным хищениям. Совокупная дыра в капитале «Югры», «Открытия» и «Бинбанка» превышает 500 миллиардов рублей.
По информации «Интерфакса», о начале такой проверки МВД сообщило в ответе на запрос депутатов. Газета «Ведомости» сегодня сообщает о письме, которое первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин отправил председателю думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
В нем подробно объясняется, что привело к оттоку денег из «Югры», «Открытия» и «Бинбанка». В документе в том числе сказано, что бизнес модель «Югры» строилась на вкладах населения и кредитах своим же акционерам, у «Бинбанка» — просто на кредитах компаний, связанных с собственниками банка, у «Открытия» — на слияниях и поглощениях, в том числе за счет займов.
По информации «Интерфакса», о начале такой проверки МВД сообщило в ответе на запрос депутатов. Газета «Ведомости» сегодня сообщает о письме, которое первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин отправил председателю думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
В нем подробно объясняется, что привело к оттоку денег из «Югры», «Открытия» и «Бинбанка». В документе в том числе сказано, что бизнес модель «Югры» строилась на вкладах населения и кредитах своим же акционерам, у «Бинбанка» — просто на кредитах компаний, связанных с собственниками банка, у «Открытия» — на слияниях и поглощениях, в том числе за счет займов.
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