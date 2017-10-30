Ивантеевскому стрелку предъявили обвинение в покушении на убийство

Подростку, устроившему в начале сентября стрельбу в ивантеевской школе, предъявили обвинение в покушении на убийство и хулиганстве.
Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Юнона Царева, пресс-секретарь Басманного суда: «Обвиняемому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) УК РФ и ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств)».
Она также добавила, что 31 октября суд примет решение о продлении школьнику ареста до 5 марта 2018 года.
Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые выпрыгнули из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.
7 сентября Басманный суд Москвы отправил подростка под арест до 5 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме с учетом того, что подозреваемый является несовершеннолетним.
Следователи полагают, что подросток тщательно готовился к нападению. Такой вывод они сделали, изучив страницу обвиняемого в социальной сети. Известно также, что он посещал интернет-ресурсы, связанные с торговлей оружием. При обыске у него дома были найдены фрагменты пиротехнических изделий, а также бита с гвоздями и пули дня травматического оружия. Предполагается, что подросток также изготавливал самодельные взрывные устройства.
Юнона Царева, пресс-секретарь Басманного суда: «Обвиняемому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) УК РФ и ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств)».
Она также добавила, что 31 октября суд примет решение о продлении школьнику ареста до 5 марта 2018 года.
Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые выпрыгнули из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.
7 сентября Басманный суд Москвы отправил подростка под арест до 5 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме с учетом того, что подозреваемый является несовершеннолетним.
Следователи полагают, что подросток тщательно готовился к нападению. Такой вывод они сделали, изучив страницу обвиняемого в социальной сети. Известно также, что он посещал интернет-ресурсы, связанные с торговлей оружием. При обыске у него дома были найдены фрагменты пиротехнических изделий, а также бита с гвоздями и пули дня травматического оружия. Предполагается, что подросток также изготавливал самодельные взрывные устройства.
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