Подросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке

Почему в Ивантеевской школе многие знали, что
15-летний подросток планирует устроить бойню, но ничего не предприняли? И как он вообще смог пронести в школу оружие?
Во вторник в небольшом городке Ивантеевка на северо-востоке от столицы подросток напал на учительницу и открыл стрельбу прямо во время урока. Сейчас уже точно ясно: атака не была спонтанной, школьник тщательно готовился. Что говорят школьники об обезумевшем однокласснике? И почему эксперты уверены, что драму в Ивантеевке можно было предотвратить, выяснял корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
«Было страшно»: именно с этих слов начинают свой рассказ все свидетели нападения. Звуки взрывов, дым, оружие в руках человека в черном плаще. Татьяна Меледина — частный оператор, она снимала в соседнем классе фильм о первых днях в школе, пока за стеной не раздались звуки выстрелов.
Детей пытались успокоить, объяснили им, что это шарики лопнули. Спустя секунды — второй взрыв.
Татьяна Меледина, оператор: «Я выскочила в коридор, чтобы снять, что там происходит. И я услышала такую фразу: „Я этого ждал три года“».
В объектив камеры Татьяны попадает женщина, которая с криком бежит, держась за голову. Судя по всему, это та самая учительница, отомстить которой и пришел, вооружившись до зубов, 15-летний школьник.
После фразы нападавшего: «Я пришел сюда сдохнуть», — стало понятно, что насилие неизбежно. А когда начались выстрелы, дети стали буквально выпрыгивать из окон 2-го этажа. На самом деле это высоко. Ведь это не панельная пятиэтажка, это типовая школа, где потолки на каждом этаже выше трех метров. В Ивантеевке дождь шел весь день, на улице 9 градусов. Дети выбегали на холод в босоножках и футболках. Куртки им вынесли только после того, как приехали силовики.
Одноклассники говорят, что он давно репетировал это нападение. Только всерьез это не воспринимали. А ведь подросток в Интернете выкладывал видео с испытаниями кустарного самопала. Или с демонстрацией самодельного взрывпакета. Остается вопрос: если эти испытания разошлись по соцсетям, то как родители могли о них не знать? И как поборники безопасного Интернета пропустили столь явное намерение совершить страшное?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
«Было страшно»: именно с этих слов начинают свой рассказ все свидетели нападения. Звуки взрывов, дым, оружие в руках человека в черном плаще. Татьяна Меледина — частный оператор, она снимала в соседнем классе фильм о первых днях в школе, пока за стеной не раздались звуки выстрелов.
Детей пытались успокоить, объяснили им, что это шарики лопнули. Спустя секунды — второй взрыв.
Татьяна Меледина, оператор: «Я выскочила в коридор, чтобы снять, что там происходит. И я услышала такую фразу: „Я этого ждал три года“».
В объектив камеры Татьяны попадает женщина, которая с криком бежит, держась за голову. Судя по всему, это та самая учительница, отомстить которой и пришел, вооружившись до зубов, 15-летний школьник.
После фразы нападавшего: «Я пришел сюда сдохнуть», — стало понятно, что насилие неизбежно. А когда начались выстрелы, дети стали буквально выпрыгивать из окон 2-го этажа. На самом деле это высоко. Ведь это не панельная пятиэтажка, это типовая школа, где потолки на каждом этаже выше трех метров. В Ивантеевке дождь шел весь день, на улице 9 градусов. Дети выбегали на холод в босоножках и футболках. Куртки им вынесли только после того, как приехали силовики.
Одноклассники говорят, что он давно репетировал это нападение. Только всерьез это не воспринимали. А ведь подросток в Интернете выкладывал видео с испытаниями кустарного самопала. Или с демонстрацией самодельного взрывпакета. Остается вопрос: если эти испытания разошлись по соцсетям, то как родители могли о них не знать? И как поборники безопасного Интернета пропустили столь явное намерение совершить страшное?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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