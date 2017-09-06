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  • 06.09, 03:33
    Подросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке. Московская область, дети и подростки, стрельба, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке

    Подросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке

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    Подросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке

    Подросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке

    Подросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке

      Почему в Ивантеевской школе многие знали, что 15-летний подросток планирует устроить бойню, но ничего не предприняли? И как он вообще смог пронести в школу оружие?

      Во вторник в небольшом городке Ивантеевка на северо-востоке от столицы подросток напал на учительницу и открыл стрельбу прямо во время урока. Сейчас уже точно ясно: атака не была спонтанной, школьник тщательно готовился. Что говорят школьники об обезумевшем однокласснике? И почему эксперты уверены, что драму в Ивантеевке можно было предотвратить, выяснял корреспондент НТВ Михаил Плахотник.

      «Было страшно»: именно с этих слов начинают свой рассказ все свидетели нападения. Звуки взрывов, дым, оружие в руках человека в черном плаще. Татьяна Меледина — частный оператор, она снимала в соседнем классе фильм о первых днях в школе, пока за стеной не раздались звуки выстрелов.

      Детей пытались успокоить, объяснили им, что это шарики лопнули. Спустя секунды — второй взрыв.

      Татьяна Меледина, оператор: «Я выскочила в коридор, чтобы снять, что там происходит. И я услышала такую фразу: „Я этого ждал три года“».

      В объектив камеры Татьяны попадает женщина, которая с криком бежит, держась за голову. Судя по всему, это та самая учительница, отомстить которой и пришел, вооружившись до зубов, 15-летний школьник.

      После фразы нападавшего: «Я пришел сюда сдохнуть», — стало понятно, что насилие неизбежно. А когда начались выстрелы, дети стали буквально выпрыгивать из окон 2-го этажа. На самом деле это высоко. Ведь это не панельная пятиэтажка, это типовая школа, где потолки на каждом этаже выше трех метров. В Ивантеевке дождь шел весь день, на улице 9 градусов. Дети выбегали на холод в босоножках и футболках. Куртки им вынесли только после того, как приехали силовики.

      смотретьШкольный стрелок из Ивантеевки хвастался потайной оружейной мастерской
      Школьный стрелок из Ивантеевки хвастался потайной оружейной мастерской
      Одноклассники говорят, что он давно репетировал это нападение. Только всерьез это не воспринимали. А ведь подросток в Интернете выкладывал видео с испытаниями кустарного самопала. Или с демонстрацией самодельного взрывпакета. Остается вопрос: если эти испытания разошлись по соцсетям, то как родители могли о них не знать? И как поборники безопасного Интернета пропустили столь явное намерение совершить страшное?

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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