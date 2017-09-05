Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 19:58
    Кузнецова: ЧП в ивантеевской школе можно было предотвратить. Московская область, дети и подростки, стрельба, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКузнецова: ЧП в ивантеевской школе можно было предотвратить

    Кузнецова: ЧП в ивантеевской школе можно было предотвратить

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    Кузнецова: ЧП в ивантеевской школе можно было предотвратить

    Кузнецова: ЧП в ивантеевской школе можно было предотвратить

    Кузнецова: ЧП в ивантеевской школе можно было предотвратить

      Расследование ЧП в Ивантеевке, где вооруженный подросток совершил нападение на школу, держит на личном контроле уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Телеанал НТВ попросил ее прокомментировать случившееся.

      Анна Кузнецова: «На самом деле случай далеко не последний, хотя специалисты отмечают общее снижение детской преступности сегодня. Но мы должны уделять пристальное внимание каждому случаю. Были сообщения о детской агрессии, но они не были вовремя приняты во внимание и не были приняты те меры, которые могли бы предотвратить эти тяжелые последствия».

      По словам детского омбудсмена каждый подобный случай нужно изучать индивидуально.

      Анна Кузнецова: «Школа ли виновата, родители ли не услышали, не увидели, не оказались рядом, спровоцировали ли сверстники — необходимо выяснить. И необходимо, чтобы эти данные были достоверны».

      Напомним, сегодня в подмосковной Ивантеевке девятиклассник набросился на учительницу с кухонным топориком, а потом начал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Педагог оказалась в больнице, также пострадали трое учащихся, которые спасались, прыгая из окна.

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