Кузнецова: ЧП в ивантеевской школе можно было предотвратить

Расследование ЧП в Ивантеевке, где вооруженный подросток совершил нападение на школу, держит на личном контроле уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Телеанал НТВ попросил ее прокомментировать случившееся.
Анна Кузнецова: «На самом деле случай далеко не последний, хотя специалисты отмечают общее снижение детской преступности сегодня. Но мы должны уделять пристальное внимание каждому случаю. Были сообщения о детской агрессии, но они не были вовремя приняты во внимание и не были приняты те меры, которые могли бы предотвратить эти тяжелые последствия».
По словам детского омбудсмена каждый подобный случай нужно изучать индивидуально.
Анна Кузнецова: «Школа ли виновата, родители ли не услышали, не увидели, не оказались рядом, спровоцировали ли сверстники — необходимо выяснить. И необходимо, чтобы эти данные были достоверны».
Напомним, сегодня в подмосковной Ивантеевке девятиклассник набросился на учительницу с кухонным топориком, а потом начал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Педагог оказалась в больнице, также пострадали трое учащихся, которые спасались, прыгая из окна.
По словам детского омбудсмена каждый подобный случай нужно изучать индивидуально.
Анна Кузнецова: «Школа ли виновата, родители ли не услышали, не увидели, не оказались рядом, спровоцировали ли сверстники — необходимо выяснить. И необходимо, чтобы эти данные были достоверны».
Напомним, сегодня в подмосковной Ивантеевке девятиклассник набросился на учительницу с кухонным топориком, а потом начал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Педагог оказалась в больнице, также пострадали трое учащихся, которые спасались, прыгая из окна.
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