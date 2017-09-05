Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 19:58
    Ивантеевский стрелок: фото, сделанное во время нападения. Московская область, нападения, хулиганство, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИвантеевский стрелок: фото, сделанное во время нападения

    Ивантеевский стрелок: фото, сделанное во время нападения

    4 комментария
    Ивантеевский стрелок: фото, сделанное во время нападения

    Ивантеевский стрелок: фото, сделанное во время нападения

    Ивантеевский стрелок: фото, сделанное во время нападения

      Появилась фотография ивантеевского подростка в длинном черном плаще и с ружьем в руках — именно в таком виде он совершил сегодня нападение на школу №1.

      15-летний девятиклассник ударил учительницу информатики кухонным тесаком по голове, а потом выстрелил ей в лицо из пневматического ружья. Это произошло в коридоре — после того, как учительница выгнала его из класса за неподобающий внешний вид. Затем подросток взорвал несколько самодельных взрывпакетов.

      Перепуганные ученики спрятались в подсобке, некоторые стали прыгать в окно со второго этажа, трое из них получили переломы. По некоторым данным, одна из девочек сломала позвоночник.

      смотретьНапавший на школу в Ивантеевке подросток стремился «уничтожить свою жизнь»
      Напавший на школу в Ивантеевке подросток стремился «уничтожить свою жизнь»
      Учительница с серьезной черепно-мозговой травмой впоследствии была доставлена на лечение в Москву, а нападавший был задержан на месте. Известно, что подросток из благополучной семьи, однако, по всей видимости, имел психологические проблемы. По некоторым данным, он в течение года наблюдался у психиатра. Ученики утверждают, что подростка унижали сверстники, а преподаватели не предпринимали никаких действий.

      Судя по записям в соцсети «ВКонтакте», школьник является фанатом оружия и интересуется темой массовых расстрелов в школах. На его странице размещены многочисленные фото огнестрельного оружия и жестокие шутки типа «Человек с ружьем всегда найдет цель в жизни».

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