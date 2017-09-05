Ивантеевский стрелок: фото, сделанное во время нападения

Появилась фотография ивантеевского подростка в длинном черном плаще и с ружьем в руках — именно в таком виде он совершил сегодня нападение на школу №1.
15-летний девятиклассник ударил учительницу информатики кухонным тесаком по голове, а потом выстрелил ей в лицо из пневматического ружья. Это произошло в коридоре — после того, как учительница выгнала его из класса за неподобающий внешний вид. Затем подросток взорвал несколько самодельных взрывпакетов.
Перепуганные ученики спрятались в подсобке, некоторые стали прыгать в окно со второго этажа, трое из них получили переломы. По некоторым данным, одна из девочек сломала позвоночник.
Учительница с серьезной черепно-мозговой травмой впоследствии была доставлена на лечение в Москву, а нападавший был задержан на месте. Известно, что подросток из благополучной семьи, однако, по всей видимости, имел психологические проблемы. По некоторым данным, он в течение года наблюдался у психиатра. Ученики утверждают, что подростка унижали сверстники, а преподаватели не предпринимали никаких действий.
Судя по записям в соцсети «ВКонтакте», школьник является фанатом оружия и интересуется темой массовых расстрелов в школах. На его странице размещены многочисленные фото огнестрельного оружия и жестокие шутки типа «Человек с ружьем всегда найдет цель в жизни».
Перепуганные ученики спрятались в подсобке, некоторые стали прыгать в окно со второго этажа, трое из них получили переломы. По некоторым данным, одна из девочек сломала позвоночник.
Учительница с серьезной черепно-мозговой травмой впоследствии была доставлена на лечение в Москву, а нападавший был задержан на месте. Известно, что подросток из благополучной семьи, однако, по всей видимости, имел психологические проблемы. По некоторым данным, он в течение года наблюдался у психиатра. Ученики утверждают, что подростка унижали сверстники, а преподаватели не предпринимали никаких действий.
Судя по записям в соцсети «ВКонтакте», школьник является фанатом оружия и интересуется темой массовых расстрелов в школах. На его странице размещены многочисленные фото огнестрельного оружия и жестокие шутки типа «Человек с ружьем всегда найдет цель в жизни».
Комментарии