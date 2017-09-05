Ивантеевского школьника унижали одноклассники и игнорировали родители

Подросток, напавший на одноклассников и учительницу в Ивантеевке, собирался покончить жизнь самоубийством
из-за проблем в семье, считает глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.
Причиной происшествия в ивантеевской школе, где один из учеников напал на учительницу и устроил стрельбу в классе, могли стать отсутствие внимания со стороны родителей и обстановка в семье. Школьник признался, что собирался публично покончить с собой, сообщил «Интерфаксу» глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.
Анатолий Кучерена, адвокат: «Я думаю, случилось следующее: его полностью игнорировали родители. В частности, ни мама, ни папа не реагировали на его какие-то просьбы, не участвовали в решении его проблем. Он полностью ушел в себя».
Ранее в полиции сообщали, что подросток из благополучной семьи. Кучерена подтвердил, что мальчик «нигде на учете не состоял, приводов никаких не имел, жалоб со стороны соседей не было», однако адвокат уверен, что родители не уделяли ребенку внимания.
Анатолий Кучерена: «По той информации, которой мы располагаем, в семье, в которой жил мальчик, не все было благополучно. Сам по себе, говорят, он неплохой, но вот недостаточное внимание к его школьным делам, личной жизни, видимо, сломало его. Мальчик оказался в одиночестве. А ведь в этом возрасте, известном как переходный, трудный, внимание со стороны взрослых, со стороны близких, родителей очень важно. Те проблемы, с которыми школьник сталкивается, очень важно, чтобы его послушали, защитили, если кто-то обижает».
Такие обстоятельства, по словам члена ОП, и «могли привести к происшествию, такому нехорошему поступку со стороны подростка».
Как стало известно Вести.Ru, ивантеевский школьник Михаил в течение года состоял на учете у психиатра. Кроме того, ученики этой школы утверждают, что подростка унижали сверстники, а преподаватели не предпринимали никаких действий.
Ученик 9-го класса пришел в школу в длинном темном плаще, напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду. Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов топором по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Анатолий Кучерена, адвокат: «Я думаю, случилось следующее: его полностью игнорировали родители. В частности, ни мама, ни папа не реагировали на его какие-то просьбы, не участвовали в решении его проблем. Он полностью ушел в себя».
Ранее в полиции сообщали, что подросток из благополучной семьи. Кучерена подтвердил, что мальчик «нигде на учете не состоял, приводов никаких не имел, жалоб со стороны соседей не было», однако адвокат уверен, что родители не уделяли ребенку внимания.
Анатолий Кучерена: «По той информации, которой мы располагаем, в семье, в которой жил мальчик, не все было благополучно. Сам по себе, говорят, он неплохой, но вот недостаточное внимание к его школьным делам, личной жизни, видимо, сломало его. Мальчик оказался в одиночестве. А ведь в этом возрасте, известном как переходный, трудный, внимание со стороны взрослых, со стороны близких, родителей очень важно. Те проблемы, с которыми школьник сталкивается, очень важно, чтобы его послушали, защитили, если кто-то обижает».
Такие обстоятельства, по словам члена ОП, и «могли привести к происшествию, такому нехорошему поступку со стороны подростка».
Как стало известно Вести.Ru, ивантеевский школьник Михаил в течение года состоял на учете у психиатра. Кроме того, ученики этой школы утверждают, что подростка унижали сверстники, а преподаватели не предпринимали никаких действий.
Ученик 9-го класса пришел в школу в длинном темном плаще, напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду. Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов топором по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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