Стрельба в ивантеевской школе началась после ссоры вооруженного ученика с учителем

Ученик
9-го класса школы в подмосковной Ивантеевке выстрелил в учительницу, после того как она выгнала его с урока из-за внешнего вида.
Ученики ивантеевской школы рассказали полиции, что стрельба началась после ссоры 9-классника с учителем информатики. Подросток пришел на урок в длинном черном плаще и отказался снять верхнюю одежду.
Источник в правоохранительных органах: «Мальчик опоздал на урок информатики. Он пришел в берцах и длинном черном плаще. 38-летняя учительница сделала ему замечание из-за такого внешнего вида, потом она вывела его из класса. Ученики утверждают, что подросток и учительница говорили на повышенных тонах. Потом раздался звук выстрела и крики педагога».
После расправы над преподавателем 15-летний школьник вернулся назад в класс, прозвучали громкие хлопки. Одноклассники мальчика спрятались в подсобке, некоторые стали прыгать из окон.
Источник в полиции: «Стрелок выкрикивал угрозы, после этого раздались громки хлопки, подросток начал взрывать взрывпакеты, дети выпрыгивали из окон кабинета, который расположен на втором этаже».
Устроившего стрельбу подростка задержали. У мальчика нашли два самодельных взрывпакета и пневматическое ружье. Также ранее сообщалось, что при нападении на преподавателя школьник использовал кухонный топорик для разделки мяса. Все оружие он пронес мимо охраны под одеждой. Сразу после ЧП школа расторгла контракт с охранным предприятием.
Уголовное дело по статье «Хулиганство» передано в центральный аппарат СК. Следователи изучат круг общения несовершеннолетнего, его окружение, увлечения. Известно, что о готовящемся нападении подросток писал в соцсетях, кроме того ребенок увлекался историями о массовых расстрелах в американских школах.
В результате госпитализированы две девочки и мальчик, которые получили переломы после падения со второго этажа. Они находятся в состоянии средней тяжести. Учительница прооперирована, находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничто не угрожает.
Источник в правоохранительных органах: «Мальчик опоздал на урок информатики. Он пришел в берцах и длинном черном плаще. 38-летняя учительница сделала ему замечание из-за такого внешнего вида, потом она вывела его из класса. Ученики утверждают, что подросток и учительница говорили на повышенных тонах. Потом раздался звук выстрела и крики педагога».
После расправы над преподавателем 15-летний школьник вернулся назад в класс, прозвучали громкие хлопки. Одноклассники мальчика спрятались в подсобке, некоторые стали прыгать из окон.
Источник в полиции: «Стрелок выкрикивал угрозы, после этого раздались громки хлопки, подросток начал взрывать взрывпакеты, дети выпрыгивали из окон кабинета, который расположен на втором этаже».
Устроившего стрельбу подростка задержали. У мальчика нашли два самодельных взрывпакета и пневматическое ружье. Также ранее сообщалось, что при нападении на преподавателя школьник использовал кухонный топорик для разделки мяса. Все оружие он пронес мимо охраны под одеждой. Сразу после ЧП школа расторгла контракт с охранным предприятием.
Уголовное дело по статье «Хулиганство» передано в центральный аппарат СК. Следователи изучат круг общения несовершеннолетнего, его окружение, увлечения. Известно, что о готовящемся нападении подросток писал в соцсетях, кроме того ребенок увлекался историями о массовых расстрелах в американских школах.
В результате госпитализированы две девочки и мальчик, которые получили переломы после падения со второго этажа. Они находятся в состоянии средней тяжести. Учительница прооперирована, находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничто не угрожает.
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