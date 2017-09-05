Напавший на школу в Ивантеевке подросток стремился «уничтожить свою жизнь»

Ученики ивантееевской школы, где сегодня девятиклассник устроил стрельбу, знали о том, что произойдет, и даже сообщали директору. По их словам, стрелок проболтался накануне: мол, завтра всех ждет расплата, за что именно — не пояснил. Но никто не придал его словам значения.
После ЧП в школе подмосковной Ивантеевки госпитализированы четыре человека. В ближайшую клинику доставили учительницу Любовь Калмыкову — за ее жизнь сейчас борются врачи, у женщины серьезная черепно-мозговая травма. Еще трое школьников получили переломы после того, как выпрыгнули из окон с третьего этажа. Дети спасались от разъяренного одноклассника, который ворвался в кабинет информатики во время урока. Угрожая оружием, по некоторой информации это был пневматический пистолет, он заставил всех лечь на пол. А после выстрелил в педагога. Началась паника.
Семен Хрусталев, ученик 8 класса: «Пришел мальчик с каким-то оружием, этого никто не видел. Он зашел в класс с криками: „Я пришел умереть!“. Сказал всем лечь на пол и начал стрелять. Попал в учительницу и девочку».
В эти минуты стрелок находится в отделении полиции. Стражи порядка пытаются выяснить, что толкнуло его на преступление. Вероятнее всего, оружие он взял у своего отца. Мужчина тоже сейчас находится в участке и отвечает на вопросы сыщиков.
В самой школе занятия приостановили. На место прибыли сотрудники СК и МВД. Ученики были эвакуированы. Очевидцы говорят: как только услышали выстрелы в соседнем кабинете, сделали все возможное, чтобы обезопасить детей.
В школе уверяют, что у открывшего стрельбу подростка конфликтов ни с кем из учителей не было. Правда, в последнее время мальчик стал замкнутым и перестал общаться с приятелями. По словам одноклассников, причиной тому стали ссоры с родителями и странные увлечения. На уроках он то и дело смотрел любительские видео, посвященные Майку Клиболду — это подросток, который устроил стрельбу в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Вместе с напарником он убил 13 человек и ранил еще 23, а следом совершил самоубийство. Кроме того, именно это имя стрелок использовал в качестве ника в соцсетях. Многозначительным сейчас выглядит и его статус: «Уничтожить мою жизнь 5 сентября 17-го». Почему странные наклонности никто не замечал — ни родители, ни учителя, сейчас выясняют полицейские.
Андрей Пышкин, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области: «Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних муниципального управления МВД Пушкинское в присутствии родителей опрашивают школьника, который сегодня принес в класс дымовые шашки и пневматическое оружие. Четыре человека госпитализированы. Подросток доставлен в отдел полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Семен Хрусталев, ученик 8 класса: «Пришел мальчик с каким-то оружием, этого никто не видел. Он зашел в класс с криками: „Я пришел умереть!“. Сказал всем лечь на пол и начал стрелять. Попал в учительницу и девочку».
В эти минуты стрелок находится в отделении полиции. Стражи порядка пытаются выяснить, что толкнуло его на преступление. Вероятнее всего, оружие он взял у своего отца. Мужчина тоже сейчас находится в участке и отвечает на вопросы сыщиков.
В самой школе занятия приостановили. На место прибыли сотрудники СК и МВД. Ученики были эвакуированы. Очевидцы говорят: как только услышали выстрелы в соседнем кабинете, сделали все возможное, чтобы обезопасить детей.
В школе уверяют, что у открывшего стрельбу подростка конфликтов ни с кем из учителей не было. Правда, в последнее время мальчик стал замкнутым и перестал общаться с приятелями. По словам одноклассников, причиной тому стали ссоры с родителями и странные увлечения. На уроках он то и дело смотрел любительские видео, посвященные Майку Клиболду — это подросток, который устроил стрельбу в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Вместе с напарником он убил 13 человек и ранил еще 23, а следом совершил самоубийство. Кроме того, именно это имя стрелок использовал в качестве ника в соцсетях. Многозначительным сейчас выглядит и его статус: «Уничтожить мою жизнь 5 сентября 17-го». Почему странные наклонности никто не замечал — ни родители, ни учителя, сейчас выясняют полицейские.
Андрей Пышкин, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области: «Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних муниципального управления МВД Пушкинское в присутствии родителей опрашивают школьника, который сегодня принес в класс дымовые шашки и пневматическое оружие. Четыре человека госпитализированы. Подросток доставлен в отдел полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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