Глава Минприроды потребовал разобраться в смерти амурского тигра в США

Сергей Донской призвал выяснить, не мог ли амурский тигр Умар заболеть лейкемией при транспортировке в американский Денвер (штат Колорадо).
Министр отметил, что онкозаболевание могло возникнуть из-за несоответствующих условий транспортировки краснокнижного зверя. Донской подчеркнул, что во время отправки ветеринарная карта тигра была абсолютно чиста.
Также глава Минприроды поблагодарил тех, кто «по-настоящему боролся за жизнь животного до последнего».
Напомним, ранее стало известно, что в минувшую пятницу американским специалистам пришлось усыпить амурского тигра, привезенного из Московского зоопарка. У хищника обнаружили рак на последней стадии.
Тигр Умар, которому в США ему дали новую кличку Мартин, был доставлен в зоопарк Денвера в июне этого года. Однако посетители зоопарка так и не смогли познакомиться с редким хищником, так как все это время он провел в закрытом вольере, где проходил акклиматизацию.
Также глава Минприроды поблагодарил тех, кто «по-настоящему боролся за жизнь животного до последнего».
Очень жаль. У нас каждый «краснокнижный» зверь — на счету!Опубликовано Сергей Донской 30 октября 2017 г.
Стоило бы все-таки всесторонне разобраться в ситуации, могло …
Напомним, ранее стало известно, что в минувшую пятницу американским специалистам пришлось усыпить амурского тигра, привезенного из Московского зоопарка. У хищника обнаружили рак на последней стадии.
Тигр Умар, которому в США ему дали новую кличку Мартин, был доставлен в зоопарк Денвера в июне этого года. Однако посетители зоопарка так и не смогли познакомиться с редким хищником, так как все это время он провел в закрытом вольере, где проходил акклиматизацию.
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