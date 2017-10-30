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    Глава Минприроды потребовал разобраться в смерти амурского тигра в США

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    • Фото: Denver Zoo / facebook.com
    Глава Минприроды потребовал разобраться в смерти амурского тигра в США

    Глава Минприроды потребовал разобраться в смерти амурского тигра в США

    Глава Минприроды потребовал разобраться в смерти амурского тигра в США
  • Фото: Denver Zoo / facebook.com

    • Сергей Донской призвал выяснить, не мог ли амурский тигр Умар заболеть лейкемией при транспортировке в американский Денвер (штат Колорадо).

    Министр отметил, что онкозаболевание могло возникнуть из-за несоответствующих условий транспортировки краснокнижного зверя. Донской подчеркнул, что во время отправки ветеринарная карта тигра была абсолютно чиста.

    Также глава Минприроды поблагодарил тех, кто «по-настоящему боролся за жизнь животного до последнего».

    Очень жаль. У нас каждый «краснокнижный» зверь — на счету!
    Стоило бы все-таки всесторонне разобраться в ситуации, могло …

    Опубликовано Сергей Донской 30 октября 2017 г.

    Напомним, ранее стало известно, что в минувшую пятницу американским специалистам пришлось усыпить амурского тигра, привезенного из Московского зоопарка. У хищника обнаружили рак на последней стадии.

    Тигр Умар, которому в США ему дали новую кличку Мартин, был доставлен в зоопарк Денвера в июне этого года. Однако посетители зоопарка так и не смогли познакомиться с редким хищником, так как все это время он провел в закрытом вольере, где проходил акклиматизацию.

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