Смертельно заболевший в США тигр был здоров перед отправкой из Москвы

В Московском зоопарке сообщили, что амурский тигр Мартин, которого усыпили
из-за обнаруженной у него лейкемии в Денверском зоопарке, был абсолютно здоров перед отправкой.
Амурского тигра Умара, которого в Америке стали называть Мартином, отправили из Москвы в июне. Животное не успело дожить даже до конца акклиматизационного периода, рассказала РИА Новости директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
За неделю до смерти тигр стал малоактивным и потерял аппетит. Анализы показали, что у животного — финальная стадия лейкемии. В зоопарке Денвера рассказали, что пытались спасти Мартина.
Светлана Акулова, директор Московского зоопарка: «Перед отправкой тигра провели все анализы, они у нас есть. Питомец был абсолютно здоров. Но рак — такая болезнь, что она появляется, к сожалению, достаточно быстро, животное и человек угасает. Нам написал зоопарк Денвера, что тигру переливали кровь достаточно долго от другого тигра, пытались спасти, но болезнь быстро прогрессировала и спасти его не удалось».
Однако даже после смерти от тигра Мартина могут появиться дети: специалисты собрали генетический материал, который позволит получить потомство. А в Москве у тигра остались братья — тоже участники международной программы по сохранению этого вида животных. Вскоре их собираются передать в Бельгию и Японию. Все трое появились на свет у пары, которая родилась в дикой природе.
За неделю до смерти тигр стал малоактивным и потерял аппетит. Анализы показали, что у животного — финальная стадия лейкемии. В зоопарке Денвера рассказали, что пытались спасти Мартина.
Светлана Акулова, директор Московского зоопарка: «Перед отправкой тигра провели все анализы, они у нас есть. Питомец был абсолютно здоров. Но рак — такая болезнь, что она появляется, к сожалению, достаточно быстро, животное и человек угасает. Нам написал зоопарк Денвера, что тигру переливали кровь достаточно долго от другого тигра, пытались спасти, но болезнь быстро прогрессировала и спасти его не удалось».
Однако даже после смерти от тигра Мартина могут появиться дети: специалисты собрали генетический материал, который позволит получить потомство. А в Москве у тигра остались братья — тоже участники международной программы по сохранению этого вида животных. Вскоре их собираются передать в Бельгию и Японию. Все трое появились на свет у пары, которая родилась в дикой природе.
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