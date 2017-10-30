В США усыпили привезенного из России амурского тигра

В американском зоопарке усыпили молодого самца амурского тигра. Ветеринары обнаружили у тигра лейкемию.
Как сообщает местная пресса, молодой самец амурского тигра, привезенный в США из России, страдал агрессивной формой лейкемии. Посетители зоопарка в Денвере не успели увидеть амурского тигра, получившего в США кличку Мартин. Он был летом привезен из России и все еще проходил акклиматизацию. 22 октября тигр перестал есть.
Из текста сообщения пресс-службы зоопарка Денвера: «Тесты показали, что у Мартина крайне агрессивная форма лейкемии, раковые клетки были обнаружены в крови, костном мозге и селезенке. После консультации со специалистами факультета ветеринарной онкологии Университета Колорадо был сделан вывод, что рак находится в финальной стадии».
В зоопарке назвали смерть Мартина, который в России носил кличку Умар, опустошительной потерей. Амурские тигры являются одними из самых редких кошек на планете. В денверском зоопарке, куда хищника оправили по программе сохранения амурских тигров из московского зоопарка, Умара ждала невеста.
Из текста сообщения пресс-службы зоопарка Денвера: «Тесты показали, что у Мартина крайне агрессивная форма лейкемии, раковые клетки были обнаружены в крови, костном мозге и селезенке. После консультации со специалистами факультета ветеринарной онкологии Университета Колорадо был сделан вывод, что рак находится в финальной стадии».
В зоопарке назвали смерть Мартина, который в России носил кличку Умар, опустошительной потерей. Амурские тигры являются одними из самых редких кошек на планете. В денверском зоопарке, куда хищника оправили по программе сохранения амурских тигров из московского зоопарка, Умара ждала невеста.
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