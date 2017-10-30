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    Радикалы на Украине хотят полностью блокировать бизнес Порошенко

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    Радикалы на Украине хотят полностью блокировать бизнес Порошенко

    Радикалы на Украине хотят полностью блокировать бизнес Порошенко

    Депутат Рады Семён Семенченко заявил, что участники движения «Освобождение» начинают акцию по блокированию бизнеса президента Петра Порошенко по всей стране.

    Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

    Семён Семенченко, депутат Рады: «Штаб движения „Освобождение“ разработал план действий по блокированию возможности обогащения президента Порошенко. „Белый“ бизнес Порошенко будет блокироваться путем организации бойкота».

    А вот так называемые «серые» схемы, по словам Семенченко, участники движения будут блокировать физически. Всех желающих принять участие в акции депутат призвал приходить к зданию Верховной рады.

    Семён Семенченко, депутат: «Сейчас это наша Сечь — место, куда могут приехать свободные граждане со всей страны, обменяться опытом, познакомиться. И включиться в совместную работу по освобождению страны. От экономической, политической и информационной оккупации. От олигархов и предателей наших национальных интересов».

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