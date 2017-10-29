Украинские радикалы блокировали фабрику Roshen в Виннице

Радикалы, называющие себя активистами движения «Освобождение», прибыли на
склад-базу Roshen в Виннице с предупредительной акцией «Или работай, или торгуй».
Как сообщили участники движения в Facebook, «ребята в Виннице взялись за дело».
Из сообщения в Facebook: «Активисты движения „Освобождение“ начали блокировать фабрику президента Украины Петра Порошенко Roshen в Виннице».
Ранее о намерениях блокировать логистический центр компании в Яготине Киевской области сообщил один из участников батальона «Донбасс». Позднее стало известно, что акция также носила предупредительный характер, однако ее участники предложили национализировать компанию, причем сделать это хотели своими силами, отметив, что раз «не продали, так мы заберем».
На этой неделе на вече возле Верховной рады протестующие объявили президенту пятидневный ультиматум, предложив парламенту в течение пяти рабочих дней внести на рассмотрение законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде.
Из сообщения в Facebook: «Активисты движения „Освобождение“ начали блокировать фабрику президента Украины Петра Порошенко Roshen в Виннице».
Ранее о намерениях блокировать логистический центр компании в Яготине Киевской области сообщил один из участников батальона «Донбасс». Позднее стало известно, что акция также носила предупредительный характер, однако ее участники предложили национализировать компанию, причем сделать это хотели своими силами, отметив, что раз «не продали, так мы заберем».
На этой неделе на вече возле Верховной рады протестующие объявили президенту пятидневный ультиматум, предложив парламенту в течение пяти рабочих дней внести на рассмотрение законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде.
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