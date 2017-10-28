Радикалы пригрозили заблокировать логистический центр Roshen под Киевом

Радикалы заявили о намерениях блокировать логистический центр компании президента Украины Петра Порошенко Roshen в Яготине Киевской области.
Как передает ТАСС, о планах блокировки центра сообщил один из участников батальона «Донбасс» на видео, размещенном в Facebook.
Участник батальона «Донбасс»: «А мы вас предупреждали, Пётр Алексеевич, вы не выполнили наш ультиматум. Пётр Алексеевич, давали неделю ультиматума. Мы не такие, как раньше были, чтобы молчать. А если сейчас приедет Нацгвардия, будет понятно, кому она служит».
Комментатор видео предложил национализировать компанию Roshen.
Участник батальона «Донбасс»: «Можно и национализировать Roshen. Продать — не продали, так мы заберем».
Ранее на вече возле Верховной рады протестующие объявили президенту пятидневный ультиматум, предложив парламенту в течение пяти рабочих дней внести на рассмотрение законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде.
В рейтинге «Топ-100 самых богатых украинцев», опубликованном в минувший четверг в журнале «Новое время», президент Украины Пётр Порошенко продолжает наращивать собственное состояние. По сравнению с 2016 годом он разбогател еще на 7%, до 1 млрд долларов.
Ключевым активом президента является кондитерская корпорация Roshen. Сам глава государства в декларации за 2016 год указал, что он является конечным бенефициарным собственником 99 компаний.
Участник батальона «Донбасс»: «А мы вас предупреждали, Пётр Алексеевич, вы не выполнили наш ультиматум. Пётр Алексеевич, давали неделю ультиматума. Мы не такие, как раньше были, чтобы молчать. А если сейчас приедет Нацгвардия, будет понятно, кому она служит».
Комментатор видео предложил национализировать компанию Roshen.
Участник батальона «Донбасс»: «Можно и национализировать Roshen. Продать — не продали, так мы заберем».
Ранее на вече возле Верховной рады протестующие объявили президенту пятидневный ультиматум, предложив парламенту в течение пяти рабочих дней внести на рассмотрение законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде.
В рейтинге «Топ-100 самых богатых украинцев», опубликованном в минувший четверг в журнале «Новое время», президент Украины Пётр Порошенко продолжает наращивать собственное состояние. По сравнению с 2016 годом он разбогател еще на 7%, до 1 млрд долларов.
Ключевым активом президента является кондитерская корпорация Roshen. Сам глава государства в декларации за 2016 год указал, что он является конечным бенефициарным собственником 99 компаний.
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