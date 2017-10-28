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    Радикалы пригрозили заблокировать логистический центр Roshen под Киевом

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    Радикалы пригрозили заблокировать логистический центр Roshen под Киевом

    Радикалы пригрозили заблокировать логистический центр Roshen под Киевом

    Радикалы заявили о намерениях блокировать логистический центр компании президента Украины Петра Порошенко Roshen в Яготине Киевской области.

    Как передает ТАСС, о планах блокировки центра сообщил один из участников батальона «Донбасс» на видео, размещенном в Facebook.

    Участник батальона «Донбасс»: «А мы вас предупреждали, Пётр Алексеевич, вы не выполнили наш ультиматум. Пётр Алексеевич, давали неделю ультиматума. Мы не такие, как раньше были, чтобы молчать. А если сейчас приедет Нацгвардия, будет понятно, кому она служит».

    Комментатор видео предложил национализировать компанию Roshen.

    Участник батальона «Донбасс»: «Можно и национализировать Roshen. Продать — не продали, так мы заберем».

    Ранее на вече возле Верховной рады протестующие объявили президенту пятидневный ультиматум, предложив парламенту в течение пяти рабочих дней внести на рассмотрение законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде.

    В рейтинге «Топ-100 самых богатых украинцев», опубликованном в минувший четверг в журнале «Новое время», президент Украины Пётр Порошенко продолжает наращивать собственное состояние. По сравнению с 2016 годом он разбогател еще на 7%, до 1 млрд долларов.

    Ключевым активом президента является кондитерская корпорация Roshen. Сам глава государства в декларации за 2016 год указал, что он является конечным бенефициарным собственником 99 компаний.

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