Сенатор обвинила Собчак в оскорблении жителей Крыма

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева обвинила Ксению Собчак, потребовавшую провести новый референдум в Крыму, в оскорблении жителей полуострова.
Провокационные заявления, сделанные Собчак по поводу полуострова, вызывают у крымчан прежде всего чувство оскорбления, заявила сенатор в интервью НСН.
Ольга Тимофеева, сенатор: «Подобные заявления оскорбляют всех жителей Крыма. Жители Крыма и Севастополя в 2014 году свой выбор сделали. Этот выбор однозначный, пересмотру он не подлежит. И когда подобные провокационные заявления появляются, они вызывают у людей, прежде всего, чувство оскорбления».
Сенатор добавила, что даже без таких заявлений шансов на поддержку крымчан у Собчак было немного, теперь же она вообще «не может рассматриваться как сколь-нибудь серьезный политик». Подобным образом публику эпатируют только деятели шоу-бизнеса, заключила Тимофеева.
Ольга Тимофеева: «Ксения Анатольевна любит эпатировать публику. Поэтому такими действиями она работает на свой имидж, который уже был сформирован. Поддерживает свою узнаваемость, свою известность. Чтобы все время быть в фокусе внимания».
Напомним, ранее на своей пресс-конференции Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине. Позже претендентка на выдвижение в кандидаты на пост президента РФ добавила, что отказывается вести агитацию на полуострове до тех пор, пока там не будет проведен новый независимый референдум.
Ольга Тимофеева, сенатор: «Подобные заявления оскорбляют всех жителей Крыма. Жители Крыма и Севастополя в 2014 году свой выбор сделали. Этот выбор однозначный, пересмотру он не подлежит. И когда подобные провокационные заявления появляются, они вызывают у людей, прежде всего, чувство оскорбления».
Сенатор добавила, что даже без таких заявлений шансов на поддержку крымчан у Собчак было немного, теперь же она вообще «не может рассматриваться как сколь-нибудь серьезный политик». Подобным образом публику эпатируют только деятели шоу-бизнеса, заключила Тимофеева.
Ольга Тимофеева: «Ксения Анатольевна любит эпатировать публику. Поэтому такими действиями она работает на свой имидж, который уже был сформирован. Поддерживает свою узнаваемость, свою известность. Чтобы все время быть в фокусе внимания».
Напомним, ранее на своей пресс-конференции Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине. Позже претендентка на выдвижение в кандидаты на пост президента РФ добавила, что отказывается вести агитацию на полуострове до тех пор, пока там не будет проведен новый независимый референдум.
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