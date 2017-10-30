Купюры достоинством 200 и 2000 рублей продают дороже номинала

Предприимчивые россияне начали продавать новые купюры в 200 и 2000 рублей, которые ЦБ ввел их в обращение 12 октября. Первыми новые деньги увидели жители Дальнего Востока и в Крыма, так как эти регионы на банкнотах изображены, а также москвичи.
Сайты объявлений пестрят предложениями от тех, кто решил заработать на самых нетерпеливых. Один из магазинов в Казани за купюру в 200 рублей просит 300. Видно, что они серии АА, а такие денежные знаки считают привлекательными для коллекционеров.
Если поискать, то можно найти 200-рублевки за 280 рублей в Саратове или за 250 в Москве. Вероятно, скоро торговля новыми банкнотами перестанет быть прибыльным делом. Центробанк пообещал, что массовое хождение купюр достоинством 200 и 2000 рублей начнется уже в декабре.
Если поискать, то можно найти 200-рублевки за 280 рублей в Саратове или за 250 в Москве. Вероятно, скоро торговля новыми банкнотами перестанет быть прибыльным делом. Центробанк пообещал, что массовое хождение купюр достоинством 200 и 2000 рублей начнется уже в декабре.
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