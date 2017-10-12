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    Жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока первыми возьмут в руки новые купюры. Банк Москвы, рубль, Центробанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Москвы, Крыма и Дальнего Востока первыми возьмут в руки новые купюры

    Жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока первыми возьмут в руки новые купюры

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    Жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока первыми возьмут в руки новые купюры

    Жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока первыми возьмут в руки новые купюры

    Жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока первыми возьмут в руки новые купюры

      Центробанк представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Купюры назвали инновационным продуктом. И сегодня же они поступят в обращение в отдельных регионах, а массовое использование новых денег начнется в декабре.

      О том, что на новых банкнотах будут виды Севастополя и Владивостока, сообщалось ранее, но вот сам дизайн держался в секрете. Сегодня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина показала, как же выглядят купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

      На 200-рублевке изображены памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. А вот номинал в 2000 украшает мост на остров Русский и космодром Восточный. Новые банкноты изготовлены с самыми современными степенями защиты и внешне очень отличаются от предшественников. Добавилось изображение символа рубля, а специально для слабовидящих цифры стали более крупными и рельефными.

      Кроме того, эмблему ЦБ заменили на герб России. А так как банкноты более низкого номинала используются чаще, 200-рублевку сделали из износостойкого материала. Эльвира Набиуллина также рассказала, кто из россиян сможет первыми подержать купюры в руках.

      Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка РФ: «С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот. Первыми в октябре их получат регионы, которые на них изображены, — Дальний Восток, Крым, также Москва. Хочу обратить внимание, что новые купюры будут вводиться поэтапно. Мы рассчитываем, что массовый ввод начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку».

      смотретьЦБ представил купюры номиналом 200 и 2000 рублей
      ЦБ представил купюры номиналом 200 и 2000 рублей
      Глава ЦБ также отметила, что после появления купюр достоинством 200 и 2000 рублей номинальный ряд расширять не планируют.

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