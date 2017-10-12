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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-07» с Байконура
    ЦБ представил купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Банк Москвы, рубль, Центробанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ представил купюры номиналом 200 и 2000 рублей

    ЦБ представил купюры номиналом 200 и 2000 рублей

    6 комментариев
    • Фото: Коротаев Артем / ТАСС
    ЦБ представил купюры номиналом 200 и 2000 рублей

    ЦБ представил купюры номиналом 200 и 2000 рублей

    ЦБ представил купюры номиналом 200 и 2000 рублей
    • Фото: Коротаев Артем / ТАСС

      • На пресс-конференции сегодня Центробанк и Гознак показали банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Сообщалось, что их выпустят в обращение в октябре.

      Города для новых купюр выбирали всероссийским голосованием. В итоге победили Севастополь и Владивосток. Приморской столице ЦБ отдал номинал 2 тысячи, признавшись, что «все мы помним песню группы „Мумий Тролль“». На купюре изображен мост, ведущий на остров Русский и космодром Восточный.

      На 200-рублевке появятся символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

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