В Приморье в обращение поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Жители Приморского края получили возможность начать пользоваться денежными новыми купюрами.
Сообщение пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России: «Новые банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей с символами Севастополя и Дальнего Востока поступили в наличное обращение на территории Приморского края. Дальневосточное ГУ Банка России выдало новые банкноты кредитным организациям, осуществляющим кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Банкноты попадут в наличное обращение при совершении гражданами и организациями расчетных операций».
Напомним, символы для новых банкнот были выбраны по итогам всероссийского голосования. Его победителями были признаны Дальний Восток и Севастополь. Банкноты номиналом 2000 и 200 рублей презентовали презентованной 12 октября.
Напомним, символы для новых банкнот были выбраны по итогам всероссийского голосования. Его победителями были признаны Дальний Восток и Севастополь. Банкноты номиналом 2000 и 200 рублей презентовали презентованной 12 октября.
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