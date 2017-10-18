Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ

    В Приморье в обращение поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
    В Приморье в обращение поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

    В Приморье в обращение поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

    В Приморье в обращение поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
  • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников

    • Жители Приморского края получили возможность начать пользоваться денежными новыми купюрами.

    Сообщение пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России: «Новые банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей с символами Севастополя и Дальнего Востока поступили в наличное обращение на территории Приморского края. Дальневосточное ГУ Банка России выдало новые банкноты кредитным организациям, осуществляющим кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Банкноты попадут в наличное обращение при совершении гражданами и организациями расчетных операций».

    Напомним, символы для новых банкнот были выбраны по итогам всероссийского голосования. Его победителями были признаны Дальний Восток и Севастополь. Банкноты номиналом 2000 и 200 рублей презентовали презентованной 12 октября.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru