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Звезды сошлись

    Саакашвили обжаловал указ Порошенко о лишении гражданства Украины

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    • Фото: РИА Новости
    Саакашвили обжаловал указ Порошенко о лишении гражданства Украины

    Саакашвили обжаловал указ Порошенко о лишении гражданства Украины

    Саакашвили обжаловал указ Порошенко о лишении гражданства Украины
  • Фото: РИА Новости

    • Михаил Саакашвили заявил, что намерен судиться из-за украинского гражданства.

    Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, выступая на митинге в Киеве, заявил, что уже обжаловал указ Петр Порошенко о лишении его гражданства.

    Михаил Саакашвили: «Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет вместе со мной пойти в суд, давайте пойдем вместе, чтоб показать, что я не один».

    При этом политик подчеркнул, что не собирается использовать украинское гражданство для того, чтобы получить какую-либо должность, передает РИА Новости.

    смотретьКиев подтвердил лишение Саакашвили украинского гражданства
    Киев подтвердил лишение Саакашвили украинского гражданства
    Напомним, в июле Порошенко лишил Саакашвили гражданства. При этом в Киеве пояснили, что при получении паспорта политик предоставил о себе ложные сведения. А в начале октября стало известно, что экс-президент Грузии добивается получения статуса политического беженца на Украине. Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь его могут экстрадировать. Позже адвокат политика опроверг информацию об отказе. Впрочем, Саакашвили на всякий случай попросил «родных киевлян» защитить его от экстрадиции.

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