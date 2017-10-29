Саакашвили обжаловал указ Порошенко о лишении гражданства Украины

Михаил Саакашвили заявил, что намерен судиться
из-за украинского гражданства.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, выступая на митинге в Киеве, заявил, что уже обжаловал указ Петр Порошенко о лишении его гражданства.
Михаил Саакашвили: «Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет вместе со мной пойти в суд, давайте пойдем вместе, чтоб показать, что я не один».
При этом политик подчеркнул, что не собирается использовать украинское гражданство для того, чтобы получить какую-либо должность, передает РИА Новости.
Напомним, в июле Порошенко лишил Саакашвили гражданства. При этом в Киеве пояснили, что при получении паспорта политик предоставил о себе ложные сведения. А в начале октября стало известно, что экс-президент Грузии добивается получения статуса политического беженца на Украине. Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь его могут экстрадировать. Позже адвокат политика опроверг информацию об отказе. Впрочем, Саакашвили на всякий случай попросил «родных киевлян» защитить его от экстрадиции.
Михаил Саакашвили: «Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет вместе со мной пойти в суд, давайте пойдем вместе, чтоб показать, что я не один».
При этом политик подчеркнул, что не собирается использовать украинское гражданство для того, чтобы получить какую-либо должность, передает РИА Новости.
Напомним, в июле Порошенко лишил Саакашвили гражданства. При этом в Киеве пояснили, что при получении паспорта политик предоставил о себе ложные сведения. А в начале октября стало известно, что экс-президент Грузии добивается получения статуса политического беженца на Украине. Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь его могут экстрадировать. Позже адвокат политика опроверг информацию об отказе. Впрочем, Саакашвили на всякий случай попросил «родных киевлян» защитить его от экстрадиции.
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