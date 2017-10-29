Telegram заблокировал 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом

Павел Дуров сообщил, что в Telegram заблокированы несколько тысяч каналов, пропагандирующих насилие.
Павел Дуров сообщил, что за октябрь было заблокировано 8,5 тысяч связанных с терроризмом каналов. Создатель мессенджера подчеркнул, что в Telegram «запрещена пропаганда насилия в любой форме».
Дуров также напомнил пользователям общие правила поведения в соцсети.
Павел Дуров, создатель Telegram: «Критика местных властей, борьба с текущим положением дел, политические дебаты — это хорошо. Однако пропаганда насилия и призыв к действиям, которые могут навредить невиновным людям, — это не годится».
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что намерен обратиться к Дурову с призывом заблокировать каналы, в которых люди, в том числе подростки, размещают инструкции по созданию бомб и призывают к совершению терактов.
Напомним, что власти неоднократно обвиняли Telegram в нейтральности к террористам. В сентябре ФСБ потребовала от Дурова предоставить информацию по шести телефонным номерам. Ответа не последовало. За отказ сотрудничать мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей.
Минкомсвязи составило список обязательных к передаче в ФСБ данных пользователей
Дуров также напомнил пользователям общие правила поведения в соцсети.
Павел Дуров, создатель Telegram: «Критика местных властей, борьба с текущим положением дел, политические дебаты — это хорошо. Однако пропаганда насилия и призыв к действиям, которые могут навредить невиновным людям, — это не годится».
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что намерен обратиться к Дурову с призывом заблокировать каналы, в которых люди, в том числе подростки, размещают инструкции по созданию бомб и призывают к совершению терактов.
Напомним, что власти неоднократно обвиняли Telegram в нейтральности к террористам. В сентябре ФСБ потребовала от Дурова предоставить информацию по шести телефонным номерам. Ответа не последовало. За отказ сотрудничать мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей.
Минкомсвязи составило список обязательных к передаче в ФСБ данных пользователей
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