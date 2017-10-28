Российские военные с риском для жизни доставили гуманитарный груз на восток Сирии

Лидеры 11 вооруженных группировок умеренной сирийской оппозиции согласились приехать в Дамаск. Они должны обсудить условия примирения с правительством. К такому решению повстанцы пришли после переговоров с российскими военными из центра примирения враждующих сторон. Тем временем военные полицейские Сирии и российские специалисты помогают мирным гражданам наладить нормальную жизнь.
Деревня Ат-Тейба находится всего в пяти километрах от зоны активных боевых действий. Несколько лет туда не могли пробиться никакие гуманитарные конвои, именно поэтому российскую колонну ждали с особой надеждой. К местной школе пришли едва ли не все жители деревни.
Российские военные быстро приступили к раздаче пакетов. В руках у каждого жителя был специальный талон, который подтверждал его статус малоимущего. Помощь — адресная, для тех, кому действительно тяжело.
Александр Сергеев, представитель российского центра по примирению враждующих сторон: «Этот населенный пункт находится в провинции Риф Дамаск и, можно сказать, что он находится практически на границе с районом ведения боевых действий. Естественно, район разрушен, люди нуждаются в нашей помощи. Поэтому сегодня мы проводим гуманитарную акцию. Привезли тысячи продуктовых наборов, развернут медицинский пункт».
По словам местных чиновников, в деревню, которая находится под боком у боевиков, никто, кроме российских военных, так и не приехал. Хотя на словах обещали помочь многие.
Хамзи Шахин, депутат парламента Сирии: «Европейские страны не помогают, Америка не помогает, арабские страны не помогают».
Больше двух тонн продуктовых наборов разошлись меньше, чем за час. Деревню Ат-Тейба внесли в особый список российского центра по примирению. Это значит, что несмотря на опасность, гуманитарные конвои обязательно появятся там снова.
Подробности — в видеоматериале.
Российские военные быстро приступили к раздаче пакетов. В руках у каждого жителя был специальный талон, который подтверждал его статус малоимущего. Помощь — адресная, для тех, кому действительно тяжело.
Александр Сергеев, представитель российского центра по примирению враждующих сторон: «Этот населенный пункт находится в провинции Риф Дамаск и, можно сказать, что он находится практически на границе с районом ведения боевых действий. Естественно, район разрушен, люди нуждаются в нашей помощи. Поэтому сегодня мы проводим гуманитарную акцию. Привезли тысячи продуктовых наборов, развернут медицинский пункт».
По словам местных чиновников, в деревню, которая находится под боком у боевиков, никто, кроме российских военных, так и не приехал. Хотя на словах обещали помочь многие.
Хамзи Шахин, депутат парламента Сирии: «Европейские страны не помогают, Америка не помогает, арабские страны не помогают».
Больше двух тонн продуктовых наборов разошлись меньше, чем за час. Деревню Ат-Тейба внесли в особый список российского центра по примирению. Это значит, что несмотря на опасность, гуманитарные конвои обязательно появятся там снова.
Подробности — в видеоматериале.
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