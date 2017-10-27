Российские военные помогли установить перемирие в сирийском Восточном Каламуне

Боевые действия в районе Восточный Каламун велись несколько лет, и сейчас большинство населенных пунктов в нем измотаны войной. Однако идти на переговоры с правительством боевики оппозиции долго отказывались и продолжали удерживать уже освобожденные от ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки — ред.) территории.

Под контролем 11 группировок были пять больших городов и 200 тысяч человек населения. Присоединиться к перемирию через своих старейшин боевиков просили и мирные жители, а удалось убедить их, причем без единого выстрела, русскому полковнику. Корреспондент НТВ Илья Ушенин наблюдал за переговорами с группами вооруженной оппозиции.



По словам командиров оппозиционных отрядов, сейчас под их началом несколько тысяч человек, группировки оснащены тяжелым вооружением. Но теперь, уверяют лидеры группировок, пушки будут молчать. В этом они заверили и представителей районных властей, их тоже пригласили на переговоры.



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