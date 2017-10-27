Невский. Проверка на прочность
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность
    Российские военные помогли установить перемирие в сирийском Восточном Каламуне. войны и вооруженные конфликты, переговоры, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные помогли установить перемирие в сирийском Восточном Каламуне

    Российские военные помогли установить перемирие в сирийском Восточном Каламуне

    комментировать
    Российские военные помогли установить перемирие в сирийском Восточном Каламуне

    Российские военные помогли установить перемирие в сирийском Восточном Каламуне

    Российские военные помогли установить перемирие в сирийском Восточном Каламуне

      Боевые действия в районе Восточный Каламун велись несколько лет, и сейчас большинство населенных пунктов в нем измотаны войной. Однако идти на переговоры с правительством боевики оппозиции долго отказывались и продолжали удерживать уже освобожденные от ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки — ред.) территории.

      Под контролем 11 группировок были пять больших городов и 200 тысяч человек населения. Присоединиться к перемирию через своих старейшин боевиков просили и мирные жители, а удалось убедить их, причем без единого выстрела, русскому полковнику. Корреспондент НТВ Илья Ушенин наблюдал за переговорами с группами вооруженной оппозиции.

      По словам командиров оппозиционных отрядов, сейчас под их началом несколько тысяч человек, группировки оснащены тяжелым вооружением. Но теперь, уверяют лидеры группировок, пушки будут молчать. В этом они заверили и представителей районных властей, их тоже пригласили на переговоры.

      Подробности — в видеоматериале.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru