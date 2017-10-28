Коалиция США готовит наступление на город в Сирии, где находится руководство ИГ

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран) готовит наступление на сирийский город
Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, где, предположительно, находится руководство ИГ.
О готовящемся наступлении РИА Новости сообщил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.
Райан Диллон: «Мы должны закрепить успехи, достигнутые „Сирийскими демократическими силами“ на нефтяных месторождениях Омара и продолжать зачищать районы, которые по-прежнему являются территорией ИГ. А затем готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГ».
По его словам, после взятия Мосула в Ираке и Ракки в Сирии Абу-Камаль остается самым главным оплотом террористов.
В то же время представитель коалиции затруднился сказать, сколько времени может занять полный разгром ИГ. Он привел пример с одной стороны долгой операции по освобождению Мосула в Ираке, а с другой — операции по освобождению Тель-Афара и Ховиджи, которые прошли быстрее запланированного.
Райан Диллон: «Мы должны закрепить успехи, достигнутые „Сирийскими демократическими силами“ на нефтяных месторождениях Омара и продолжать зачищать районы, которые по-прежнему являются территорией ИГ. А затем готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГ».
По его словам, после взятия Мосула в Ираке и Ракки в Сирии Абу-Камаль остается самым главным оплотом террористов.
В то же время представитель коалиции затруднился сказать, сколько времени может занять полный разгром ИГ. Он привел пример с одной стороны долгой операции по освобождению Мосула в Ираке, а с другой — операции по освобождению Тель-Афара и Ховиджи, которые прошли быстрее запланированного.
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