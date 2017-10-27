Франция, Италия и Великобритания не признают независимость Каталонии

Власти сразу нескольких стран заявили о том, что не собираются признавать независимость Каталонии.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна не признает независимости Каталонии и намерена вести диалог исключительно с Мадридом.
Жан-Ив Ле Дриан: «Я с беспокойством слежу за развитием ситуации в Каталонии. Франция желает видеть Испанию сильной и единой. Собеседник у нас только один — это правительство в Мадриде».
Ле Дриан особо подчеркнул, что необходимо полностью соблюдать конституцию Испании и руководствоваться в решении каталонского вопроса принципом верховенства права. Он отметил, что «именно по этой причине Франция не признает декларацию независимости, сделанную каталонским парламентом».
Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил, что Италия осуждает голосование парламента Каталонии за независимость от Испании.
Анджелино Альфано: «Италия не признает и никогда не признает объявление о независимости, принятое в одностороннем порядке региональным парламентом Каталонии. На самом деле, речь идет серьезнейшем поступке, который выходит за рамки закона. В связи с этим мы жестко осуждаем произошедшее».
В то же время Италия призвала восстановить диалог между сторонами в рамках конституции Испании.
Великобритания также отказалась признавать голосование парламента Каталонии по вопросу о независимости, говорится в заявлении пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Из заявления: «Голосование основано на итогах референдума, объявленного незаконным испанскими судами. Мы выражаем надежду на обеспечение верховенства права, уважение Конституции Испании и сохранения единства Испании».
Между тем правительство Шотландии объявило, что поддерживает позицию властей Каталонии по вопросу о независимости. Министр по культуре, туризму и иностранным делам Шотландии Фиона Хислоп заявила, что у народа Каталонии должна быть возможность определять собственное будущее. В то же время, она не стала заявлять о признании Каталонии отдельным государством и призвала к диалогу для решения кризиса.
Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы. Вскоре премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что принял решение распустить парламент Каталонии и назначить выборы на 21 декабря.
Жан-Ив Ле Дриан: «Я с беспокойством слежу за развитием ситуации в Каталонии. Франция желает видеть Испанию сильной и единой. Собеседник у нас только один — это правительство в Мадриде».
Ле Дриан особо подчеркнул, что необходимо полностью соблюдать конституцию Испании и руководствоваться в решении каталонского вопроса принципом верховенства права. Он отметил, что «именно по этой причине Франция не признает декларацию независимости, сделанную каталонским парламентом».
Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил, что Италия осуждает голосование парламента Каталонии за независимость от Испании.
Анджелино Альфано: «Италия не признает и никогда не признает объявление о независимости, принятое в одностороннем порядке региональным парламентом Каталонии. На самом деле, речь идет серьезнейшем поступке, который выходит за рамки закона. В связи с этим мы жестко осуждаем произошедшее».
В то же время Италия призвала восстановить диалог между сторонами в рамках конституции Испании.
Великобритания также отказалась признавать голосование парламента Каталонии по вопросу о независимости, говорится в заявлении пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Из заявления: «Голосование основано на итогах референдума, объявленного незаконным испанскими судами. Мы выражаем надежду на обеспечение верховенства права, уважение Конституции Испании и сохранения единства Испании».
Между тем правительство Шотландии объявило, что поддерживает позицию властей Каталонии по вопросу о независимости. Министр по культуре, туризму и иностранным делам Шотландии Фиона Хислоп заявила, что у народа Каталонии должна быть возможность определять собственное будущее. В то же время, она не стала заявлять о признании Каталонии отдельным государством и призвала к диалогу для решения кризиса.
Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы. Вскоре премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что принял решение распустить парламент Каталонии и назначить выборы на 21 декабря.
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