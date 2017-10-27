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    В Кремле не связывают испытания ракет ядерной триады с обстановкой в мире. ракеты, Путин, запуски ракет, учения, военные испытания, Песков, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле не связывают испытания ракет ядерной триады с обстановкой в мире

    В Кремле не связывают испытания ракет ядерной триады с обстановкой в мире

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    • Фото: РИА Новости
    В Кремле не связывают испытания ракет ядерной триады с обстановкой в мире

    В Кремле не связывают испытания ракет ядерной триады с обстановкой в мире

    В Кремле не связывают испытания ракет ядерной триады с обстановкой в мире
    • Фото: РИА Новости

      • Учения стратегических ядерных сил России не связаны с какими-либо конкретными международными событиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      Дмитрий Песков: «Испытания ядерной триады являются постоянным, регулярным процессом, это не связано с какими-то международными событиями».

      Он отметил, что подобные мероприятия не оказывают влияния на международную обстановку, поскольку «осуществляются в строгом соответствии с международными нормами и правилами, даются все необходимые уведомления».

      смотретьПутин запустил четыре баллистические ракеты
      Путин запустил четыре баллистические ракеты
      Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время тренировки Стратегических ядерных сил России запустил четыре баллистические ракеты. В испытаниях участвовали все три составляющие — наземная, морская и авиационная.

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