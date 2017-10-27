В Кремле не связывают испытания ракет ядерной триады с обстановкой в мире

Учения стратегических ядерных сил России не связаны с
какими-либо конкретными международными событиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Испытания ядерной триады являются постоянным, регулярным процессом, это не связано с какими-то международными событиями».
Он отметил, что подобные мероприятия не оказывают влияния на международную обстановку, поскольку «осуществляются в строгом соответствии с международными нормами и правилами, даются все необходимые уведомления».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время тренировки Стратегических ядерных сил России запустил четыре баллистические ракеты. В испытаниях участвовали все три составляющие — наземная, морская и авиационная.
Он отметил, что подобные мероприятия не оказывают влияния на международную обстановку, поскольку «осуществляются в строгом соответствии с международными нормами и правилами, даются все необходимые уведомления».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время тренировки Стратегических ядерных сил России запустил четыре баллистические ракеты. В испытаниях участвовали все три составляющие — наземная, морская и авиационная.
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