Путин запустил четыре баллистические ракеты

Четыре баллистические ракеты запустил Владимир Путин во время тренировки Стратегических ядерных сил России. Об этом рассказал
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В масштабных учениях участвовали все три составляющие — наземная, морская и авиационная.
С космодрома Плесецк запустили баллистическую ракету «Тополь» по полигону Кура на Камчатке. Одновременно с атомной подлодки в Охотском море баллистическая ракета полетела по полигону в Архангельской области, а подводный крейсер Северного флота выпустил ракету из Баренцева моря на Камчатку.
Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22 взлетели со своих базовых аэродромов, выпустили крылатые ракеты воздушного базирования по наземным целям на полигонах в Коми, на Камчатке и в Казахстане.
Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22 взлетели со своих базовых аэродромов, выпустили крылатые ракеты воздушного базирования по наземным целям на полигонах в Коми, на Камчатке и в Казахстане.
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