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    Путин запустил четыре баллистические ракеты

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    Путин запустил четыре баллистические ракеты

    Путин запустил четыре баллистические ракеты

    Путин запустил четыре баллистические ракеты

      Четыре баллистические ракеты запустил Владимир Путин во время тренировки Стратегических ядерных сил России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В масштабных учениях участвовали все три составляющие — наземная, морская и авиационная.

      С космодрома Плесецк запустили баллистическую ракету «Тополь» по полигону Кура на Камчатке. Одновременно с атомной подлодки в Охотском море баллистическая ракета полетела по полигону в Архангельской области, а подводный крейсер Северного флота выпустил ракету из Баренцева моря на Камчатку.

      Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22 взлетели со своих базовых аэродромов, выпустили крылатые ракеты воздушного базирования по наземным целям на полигонах в Коми, на Камчатке и в Казахстане.

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