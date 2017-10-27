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Деловое утро НТВ
    Минобороны провело тренировку стратегических ядерных сил России. Минобороны РФ, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны провело тренировку стратегических ядерных сил России

    Минобороны провело тренировку стратегических ядерных сил России

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    Минобороны провело тренировку стратегических ядерных сил России

    Минобороны провело тренировку стратегических ядерных сил России

    Минобороны провело тренировку стратегических ядерных сил России

      Минобороны провело масштабную тренировку стратегических ядерных сил России. В ней участвовали все три их составляющие — наземная, морская и авиационная.

      С космодрома Плесецк был произведен пуск баллистической ракеты «Тополь» по полигону «Кура» на Камчатке. Одновременно атомная подлодка, находящаяся в Охотском море, выпустила баллистическую ракету по полигону в Архангельской области, а подводный крейсер Северного флота осуществил запуск ракеты из Баренцева моря на Камчатку.

      Кроме того, самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22, взлетев со своих базовых аэродромов, выпустили крылатые ракеты воздушного базирования по наземным целям на полигонах в Коми, на Камчатке и в Казахстане.

      В Минобороны сообщили, что все задачи, поставленные перед подразделениями, выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.

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