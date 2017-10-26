«Жди меня»: масштабная поисковая акция продолжается на НТВ

Завтра, 27 октября, в эфире НТВ состоится премьерный выпуск легендарной программы «Жди меня». Проект, любимый зрителями на протяжении 20 лет, продолжает свою социальную миссию: в студии программы случатся долгожданные встречи близких людей, воссоединятся семьи, наладятся разрушенные судьбы.
Юлия Высоцкая, ведущая программы: «С особым настроением я вхожу в этот проект — это и желание искренне поддержать, помочь, найти нужные слова для героев в непростые минуты, и уважение к команде, которая много лет занимается таким важным и нужным делом».
Премьерный выпуск «Жди меня» на НТВ сложился из историй, которые никого не смогут оставить равнодушными. В студию программы приедет дочь латиноамериканского революционера, чтобы найти отца. Сможет ли поискам помешать сильнейший ураган, обрушившийся на Центральную и Латинскую Америку?
В московском парке обнаружена девушка с полной потерей памяти. Примерно в то же время в Севастополе пропала 23-летняя студентка Лиза. Поисковому отряду предстоит установить, связаны ли эти истории.
Кроме того, зрители узнают неожиданное продолжение одного из первых писем, пришедших 17 лет назад на адрес программы «Жди меня». А также историю о тайной любви, которая спустя 40 лет, наконец, перестанет быть тайной.
Сергей Шакуров, ведущий программы: «Программа „Жди меня“ — это шанс подарить людям веру и надежду. Жизнь нередко заставляет нас расставаться, терять из виду дорогих людей. Подчас не только трагические события, но обыкновенная человеческая невнимательность разлучает близких на долгие года. Но свет в конце тоннеля должен быть у каждого!»
Впервые зрители увидят современный поисковый центр программы «Жди меня». Поиски ведутся ежедневно и круглосуточно, и продолжаются во время эфира программы. Люди, которые приедут в студию, не могут предугадать, что их ждет. Радостные сообщения могут появиться в любой момент!
Премьера программы «Жди меня» на НТВ и НТВ.Ru — в пятницу, 27 октября, в 19:40.
Премьерный выпуск «Жди меня» на НТВ сложился из историй, которые никого не смогут оставить равнодушными. В студию программы приедет дочь латиноамериканского революционера, чтобы найти отца. Сможет ли поискам помешать сильнейший ураган, обрушившийся на Центральную и Латинскую Америку?
В московском парке обнаружена девушка с полной потерей памяти. Примерно в то же время в Севастополе пропала 23-летняя студентка Лиза. Поисковому отряду предстоит установить, связаны ли эти истории.
Кроме того, зрители узнают неожиданное продолжение одного из первых писем, пришедших 17 лет назад на адрес программы «Жди меня». А также историю о тайной любви, которая спустя 40 лет, наконец, перестанет быть тайной.
Сергей Шакуров, ведущий программы: «Программа „Жди меня“ — это шанс подарить людям веру и надежду. Жизнь нередко заставляет нас расставаться, терять из виду дорогих людей. Подчас не только трагические события, но обыкновенная человеческая невнимательность разлучает близких на долгие года. Но свет в конце тоннеля должен быть у каждого!»
Впервые зрители увидят современный поисковый центр программы «Жди меня». Поиски ведутся ежедневно и круглосуточно, и продолжаются во время эфира программы. Люди, которые приедут в студию, не могут предугадать, что их ждет. Радостные сообщения могут появиться в любой момент!
Премьера программы «Жди меня» на НТВ и НТВ.Ru — в пятницу, 27 октября, в 19:40.
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