Семья ушедшей из больницы девочки обратилась в программу «Жди меня»

Сегодня продолжение получила история об исчезновении из больницы в Ленинградской области
16-летней Вики Конецкой. Правоохранителям удалось отследить сигнал с ее смартфона.
Система биллинга показала: спустя год после исчезновения школьница может находиться на территории Мордовии.
В больницу Вику доставили с травмой колена. Палату она покинула за несколько часов до операции. В то, что девушка испугалась хирургического вмешательства, родные не верят: через год Вика сама планировала поступать в медицинский.
По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Но мать Вики Ольга не теряет надежды отыскать дочь живой.
При себе у Вики был мобильный телефон и планшет, но на связь с близкими она не выходила. Однако система биллинга позволяет отыскать человека, даже если устройство, в котором находится сим-карта, выключено. Отследить маршрут школьницы полицейским долгое время не удавалось. И вот сигнал пришел из города, который находится в тысяче с лишним километров от Петербурга.
Руководитель поискового отряда и новый ведущий программы «Жди меня» Григорий Сергеев считает, что время могло быть упущено в самом начале.
Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт»: «На сегодняшний день определить местоположение человека по телефону очень затруднительно. Сотрудник полиции должен обратиться к начальнику. Потом в суд. После этого пойти к мобильному оператору. Все эти этапы растягиваются на десятки дней».
Сын Валентины Токачёвой Дима уехал из Смоленска в Подмосковье в августе на заработки — взяли на стройку. В последний раз он звонил Валентине в начале сентября. Сказал, что купил билеты и через несколько дней вернется домой. С тех пор женщина не получала от него известий. И вот сейчас полицейские через суд получили доступ к детализации звонков с его телефона.
Валентина Токачёва: «Как раз на этот момент я рассчитывала больше всего. Потому что я не была уверена в том, где он находится. Я надеялась, что мне обозначат, и я как-то могла бы принимать меры самостоятельно — поехать, ходить, расспрашивать. Может быть, его удерживают, может, долговая яма — все может быть».
Эксперты «Жди меня» уже согласились помочь обеим женщинам. Разумеется, они будут пользоваться и системой биллинга. В нескольких регионах сотрудники службы «112» уже начали работать по новым правилам — теперь родственники пропавших без вести могут получить детализацию звонков, не дожидаясь решения суда. Пока в тестовом режиме, но, возможно, вскоре это станет нормальной практикой.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
В больницу Вику доставили с травмой колена. Палату она покинула за несколько часов до операции. В то, что девушка испугалась хирургического вмешательства, родные не верят: через год Вика сама планировала поступать в медицинский.
По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Но мать Вики Ольга не теряет надежды отыскать дочь живой.
При себе у Вики был мобильный телефон и планшет, но на связь с близкими она не выходила. Однако система биллинга позволяет отыскать человека, даже если устройство, в котором находится сим-карта, выключено. Отследить маршрут школьницы полицейским долгое время не удавалось. И вот сигнал пришел из города, который находится в тысяче с лишним километров от Петербурга.
Руководитель поискового отряда и новый ведущий программы «Жди меня» Григорий Сергеев считает, что время могло быть упущено в самом начале.
Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт»: «На сегодняшний день определить местоположение человека по телефону очень затруднительно. Сотрудник полиции должен обратиться к начальнику. Потом в суд. После этого пойти к мобильному оператору. Все эти этапы растягиваются на десятки дней».
Сын Валентины Токачёвой Дима уехал из Смоленска в Подмосковье в августе на заработки — взяли на стройку. В последний раз он звонил Валентине в начале сентября. Сказал, что купил билеты и через несколько дней вернется домой. С тех пор женщина не получала от него известий. И вот сейчас полицейские через суд получили доступ к детализации звонков с его телефона.
Валентина Токачёва: «Как раз на этот момент я рассчитывала больше всего. Потому что я не была уверена в том, где он находится. Я надеялась, что мне обозначат, и я как-то могла бы принимать меры самостоятельно — поехать, ходить, расспрашивать. Может быть, его удерживают, может, долговая яма — все может быть».
Эксперты «Жди меня» уже согласились помочь обеим женщинам. Разумеется, они будут пользоваться и системой биллинга. В нескольких регионах сотрудники службы «112» уже начали работать по новым правилам — теперь родственники пропавших без вести могут получить детализацию звонков, не дожидаясь решения суда. Пока в тестовом режиме, но, возможно, вскоре это станет нормальной практикой.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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