ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование
    Программа «Жди меня» ищет пропавшего 30 лет назад Александра из Сибири. Московская область, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрограмма «Жди меня» ищет пропавшего 30 лет назад Александра из Сибири

    Программа «Жди меня» ищет пропавшего 30 лет назад Александра из Сибири

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    Программа «Жди меня» ищет пропавшего 30 лет назад Александра из Сибири

    Программа «Жди меня» ищет пропавшего 30 лет назад Александра из Сибири

    Программа «Жди меня» ищет пропавшего 30 лет назад Александра из Сибири

      Сенсационная новость пришла из Подмосковья. Ребенок, который пропал более 30 лет назад в Сибири, может быть жив. Есть информация, что он вырос в нескольких километрах от столицы, вдали от родных. Когда мальчику был год, его похитил дедушка. Все это время родители и сестра считали его погибшим.

      Съемочная группа программы НТВ «Жди меня» выехала на поиски человека, которому в настоящее время должно быть около 30 лет. «Должно быть» — потому что родная сестра ничего не знает о его судьбе примерно столько же времени. Есть только черно-белая фотография ребенка, который уже давно вырос.

      Когда Александру — так зовут пропавшего — было чуть больше года, дедушка увез его в Москву, полагая, что в столице мальчику будет лучше. А мама, оставшаяся в Сибири, родила еще одного малыша, девочку. Журналистское расследование — только в самом начале пути. У корреспондентов появилась информация о том, что мальчик Саша Корнешов мог когда-то жить в доме в столичном регионе.

      Съемочная группа готова к любому развитию событий. Нередки случаи, когда люди, много лет находящиеся в розыске, оказываются в трудовом рабстве. Поклонники программы помнят, как спасали Фларида, который против своей воли 18 лет провел в Киргизии.

      Во всех случаях, когда съемочной группе программы «Жди меня» приходилось искать пропавших без вести, подключались, казалось бы, случайные люди. Так, во время поисков, которые проходили в Ростовской области, передвижениями журналистов руководил проводник, чье имя даже сейчас должно оставаться в тайне. Это был житель деревни, который, очень рискуя, помог вызволить из рабства мать одной женщины. Целый год она работала пастухом: за тяжелый труд ей не платили ни копейки, а документы, конечно, забрали. Чтобы освободить человека, корреспонденту Татьяне Захаровой неоднократно приходилось рисковать жизнью. А она говорит: чем задаче сложнее, тем ей интереснее.

      Сегодня найти Александра не удалось, но у журналистов появилось немало зацепок. И в этом снова помогли неравнодушные люди. Например, они назвали еще один адрес, куда мог переехать тот, кого ищут много лет. Пока есть надежда, что он жив и здоров.

      Смотрите премьерный выпуск программы «Жди меня» на НТВ и НТВ.Ru 27 октября в 19:40.

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