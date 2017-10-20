Программа «Жди меня» ищет пропавшего 30 лет назад Александра из Сибири

Сенсационная новость пришла из Подмосковья. Ребенок, который пропал более 30 лет назад в Сибири, может быть жив. Есть информация, что он вырос в нескольких километрах от столицы, вдали от родных. Когда мальчику был год, его похитил дедушка. Все это время родители и сестра считали его погибшим.
Съемочная группа программы НТВ «Жди меня» выехала на поиски человека, которому в настоящее время должно быть около 30 лет. «Должно быть» — потому что родная сестра ничего не знает о его судьбе примерно столько же времени. Есть только черно-белая фотография ребенка, который уже давно вырос.
Когда Александру — так зовут пропавшего — было чуть больше года, дедушка увез его в Москву, полагая, что в столице мальчику будет лучше. А мама, оставшаяся в Сибири, родила еще одного малыша, девочку. Журналистское расследование — только в самом начале пути. У корреспондентов появилась информация о том, что мальчик Саша Корнешов мог когда-то жить в доме в столичном регионе.
Съемочная группа готова к любому развитию событий. Нередки случаи, когда люди, много лет находящиеся в розыске, оказываются в трудовом рабстве. Поклонники программы помнят, как спасали Фларида, который против своей воли 18 лет провел в Киргизии.
Во всех случаях, когда съемочной группе программы «Жди меня» приходилось искать пропавших без вести, подключались, казалось бы, случайные люди. Так, во время поисков, которые проходили в Ростовской области, передвижениями журналистов руководил проводник, чье имя даже сейчас должно оставаться в тайне. Это был житель деревни, который, очень рискуя, помог вызволить из рабства мать одной женщины. Целый год она работала пастухом: за тяжелый труд ей не платили ни копейки, а документы, конечно, забрали. Чтобы освободить человека, корреспонденту Татьяне Захаровой неоднократно приходилось рисковать жизнью. А она говорит: чем задаче сложнее, тем ей интереснее.
Сегодня найти Александра не удалось, но у журналистов появилось немало зацепок. И в этом снова помогли неравнодушные люди. Например, они назвали еще один адрес, куда мог переехать тот, кого ищут много лет. Пока есть надежда, что он жив и здоров.
Смотрите премьерный выпуск программы «Жди меня» на НТВ и НТВ.Ru 27 октября в 19:40.
Когда Александру — так зовут пропавшего — было чуть больше года, дедушка увез его в Москву, полагая, что в столице мальчику будет лучше. А мама, оставшаяся в Сибири, родила еще одного малыша, девочку. Журналистское расследование — только в самом начале пути. У корреспондентов появилась информация о том, что мальчик Саша Корнешов мог когда-то жить в доме в столичном регионе.
Съемочная группа готова к любому развитию событий. Нередки случаи, когда люди, много лет находящиеся в розыске, оказываются в трудовом рабстве. Поклонники программы помнят, как спасали Фларида, который против своей воли 18 лет провел в Киргизии.
Во всех случаях, когда съемочной группе программы «Жди меня» приходилось искать пропавших без вести, подключались, казалось бы, случайные люди. Так, во время поисков, которые проходили в Ростовской области, передвижениями журналистов руководил проводник, чье имя даже сейчас должно оставаться в тайне. Это был житель деревни, который, очень рискуя, помог вызволить из рабства мать одной женщины. Целый год она работала пастухом: за тяжелый труд ей не платили ни копейки, а документы, конечно, забрали. Чтобы освободить человека, корреспонденту Татьяне Захаровой неоднократно приходилось рисковать жизнью. А она говорит: чем задаче сложнее, тем ей интереснее.
Сегодня найти Александра не удалось, но у журналистов появилось немало зацепок. И в этом снова помогли неравнодушные люди. Например, они назвали еще один адрес, куда мог переехать тот, кого ищут много лет. Пока есть надежда, что он жив и здоров.
Смотрите премьерный выпуск программы «Жди меня» на НТВ и НТВ.Ru 27 октября в 19:40.
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