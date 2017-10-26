Глава Минстроя рассказал, когда в России полностью исчезнет проблема обманутых дольщиков

Самые острые денежные вопросы россиян. Как еще до начала заседания с президентом на предприятиях начали отдавать долги по зарплатам? И что нужно сделать, чтобы раз и навсегда решить проблему обманутых дольщиков?
Две российские беды оказались поводом для важного совещания президента с правительством, состоявшегося в среду. Одна из них — это задержки зарплат. Случайно это или нет, но еще до начала разговора в Кремле на ленты информагентств из регионов стали приходить сообщения о погашенных задолженностях. Минтруд признал, что долги по зарплате в России сейчас составляют почти 3,5 млрд рублей: 60 тысяч человек не получают вовремя свои заработанные деньги. По словам Владимира Путина, прокуратура и Следственный комитет должны срочно разобраться, в чем тут дело.
Вторая беда — это проблема обманутых дольщиков. К этому серьезному разговору Минстрой подготовил и позитивную новость. Фонд защиты прав дольщиков, о создании которого говорили уже давно, принял от застройщиков первые взносы.
В этот фонд строительные компании будут отчислять определенный процент от каждого договора долевого участия. В случае проблем с достройкой и вводом в эксплуатацию дома, всем вкладчикам из этого фонда будут выплачивать компенсации. Это фактически государственная гарантия. А прямо сейчас нуждаются в ней, по данным того же Минстроя, около 90 тысяч человек. В официальном реестре вдвое меньше: пострадавшие просто не обращаются за помощью, так как не очень в верят в возможность ее получения. Официально проблемными признаны более 1,5 тысячи домов.
Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ: «Президент поручил правительству вместе с Центобанком разработать план-график, который может быть реализован только через несколько лет. Это пока только начало работы, поэтапного перехода от долевого строительства к цивилизованной форме, когда люди приобретают уже готовое жилье. Но ключевую роль здесь играют банки. Ведь люди идут к застройщикам, потому что понимают, что здесь они смогут сэкономить на приобретении жилья. И банковские услуги сегодня намного дороже, чем те услуги, которые сегодня предлагают застройщики. Поэтапное движение в сторону цивилизованного рынка жилья, безусловно, необходимо, и сегодня мы получили такую задачу от президента страны».
По словам главы Минстроя, сейчас проблемные объекты имеются в 72 регионах России. и рассказал, как там решают вопрос обманутых дольщиков.
Михаил Мень: «72 региона имеют проблемные объекты. Объемы проблемного жилья разные в каждом субъекте РФ. Основной акцент мы делаем на крупных регионах, где большой объем долевого строительства. Такие объекты есть в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Самарской области, в Московской области и в Москве. И везде власти подходят по-разному к решению этого вопроса. Где-то добавляют земельные участки, если застройщик продолжает работать, где-то нового застройщика привлекают. Где-то власти берут на себя те обременения, которые изначально в контракте заложены: инженерная инфраструктура, социальная инфраструктура, дорожная инфраструктура, и вот такими способами регионы решают эти вопросы».
Михаил Мень также рассказал, в каком году в России не останется ни одного обманутого дольщика жилья.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Вторая беда — это проблема обманутых дольщиков. К этому серьезному разговору Минстрой подготовил и позитивную новость. Фонд защиты прав дольщиков, о создании которого говорили уже давно, принял от застройщиков первые взносы.
В этот фонд строительные компании будут отчислять определенный процент от каждого договора долевого участия. В случае проблем с достройкой и вводом в эксплуатацию дома, всем вкладчикам из этого фонда будут выплачивать компенсации. Это фактически государственная гарантия. А прямо сейчас нуждаются в ней, по данным того же Минстроя, около 90 тысяч человек. В официальном реестре вдвое меньше: пострадавшие просто не обращаются за помощью, так как не очень в верят в возможность ее получения. Официально проблемными признаны более 1,5 тысячи домов.
Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ: «Президент поручил правительству вместе с Центобанком разработать план-график, который может быть реализован только через несколько лет. Это пока только начало работы, поэтапного перехода от долевого строительства к цивилизованной форме, когда люди приобретают уже готовое жилье. Но ключевую роль здесь играют банки. Ведь люди идут к застройщикам, потому что понимают, что здесь они смогут сэкономить на приобретении жилья. И банковские услуги сегодня намного дороже, чем те услуги, которые сегодня предлагают застройщики. Поэтапное движение в сторону цивилизованного рынка жилья, безусловно, необходимо, и сегодня мы получили такую задачу от президента страны».
По словам главы Минстроя, сейчас проблемные объекты имеются в 72 регионах России. и рассказал, как там решают вопрос обманутых дольщиков.
Михаил Мень: «72 региона имеют проблемные объекты. Объемы проблемного жилья разные в каждом субъекте РФ. Основной акцент мы делаем на крупных регионах, где большой объем долевого строительства. Такие объекты есть в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Самарской области, в Московской области и в Москве. И везде власти подходят по-разному к решению этого вопроса. Где-то добавляют земельные участки, если застройщик продолжает работать, где-то нового застройщика привлекают. Где-то власти берут на себя те обременения, которые изначально в контракте заложены: инженерная инфраструктура, социальная инфраструктура, дорожная инфраструктура, и вот такими способами регионы решают эти вопросы».
Михаил Мень также рассказал, в каком году в России не останется ни одного обманутого дольщика жилья.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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