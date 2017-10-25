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    Путин поручил с 1 января повысить пенсии военным пенсионерам

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    • Фото: Дружинин Алексей / ТАСС
    Путин поручил с 1 января повысить пенсии военным пенсионерам

    Путин поручил с 1 января повысить пенсии военным пенсионерам

    Путин поручил с 1 января повысить пенсии военным пенсионерам
  • Фото: Дружинин Алексей / ТАСС

    • Президент поручил синхронно с индексацией довольствия военнослужащим проиндексировать пенсии военным пенсионерам.

    На совещании с правительством глава государства отметил, что индексация для военнослужащих предусмотрена с 1 января, а для военных пенсионеров — с 1 февраля. В связи с этим президент призвал провести индексацию одновременно.

    Владимир Путин, президент РФ: «Думаю, надо сделать так, как мы делали раньше, — сделать это синхронно, с 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам».

    Президент уточнил, что к приравненным лицам относятся сотрудники органов внутренних дел, Нацгвардии, противопожарной охраны и других ведомств.

    В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов заверил Путина, что его поручение будет выполнена, отметив, что доходы позволяют это сделать, передает ТАСС.

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