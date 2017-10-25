Путин о долгах по зарплате: нужно привлекать правоохранительные органы

Владимир Путин потребовал разобраться с долгами по зарплатам.
По словам президента, сегодня около 60 тысяч россиян вовремя не получают заработную плату. Общий долг достиг почти 3,5 млрд рублей.
В связи с этим глава государства на совещании с членами правительства призвал уделять больше внимания этим вопросам и в случае необходимости привлекать правоохранительные органы.
Владимир Путин, президент РФ: «Нужно, чтобы инспекции работали как следует. Привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующие сигналы пошлю тогда в прокуратуру и Следственный комитет».
Тех, кто не выплачивает зарплаты Путин обвинил в «недисциплинированности» и «невнимательном отношении к людям», передает «Интерфакс».
В свою очередь глава Минтруда РФ Максим Топилин отметил, что эта проблема хоть и остается острой, но долги по зарплатам постепенно снижаются. Так, по словам министра, в мае этого года долги составляли порядка 3,8 млрд рублей, а в 2016 году — около 4,5–4,8 млрд рублей.
Топилин добавил, что у ведомства есть список работодателей, у которых задолженность перед сотрудниками превышает 25 млн рублей. Таких предприятий, по словам министра, в России «около ста».
В связи с этим глава государства на совещании с членами правительства призвал уделять больше внимания этим вопросам и в случае необходимости привлекать правоохранительные органы.
Владимир Путин, президент РФ: «Нужно, чтобы инспекции работали как следует. Привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующие сигналы пошлю тогда в прокуратуру и Следственный комитет».
Тех, кто не выплачивает зарплаты Путин обвинил в «недисциплинированности» и «невнимательном отношении к людям», передает «Интерфакс».
В свою очередь глава Минтруда РФ Максим Топилин отметил, что эта проблема хоть и остается острой, но долги по зарплатам постепенно снижаются. Так, по словам министра, в мае этого года долги составляли порядка 3,8 млрд рублей, а в 2016 году — около 4,5–4,8 млрд рублей.
Топилин добавил, что у ведомства есть список работодателей, у которых задолженность перед сотрудниками превышает 25 млн рублей. Таких предприятий, по словам министра, в России «около ста».
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