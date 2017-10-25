Невский. Проверка на прочность
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность

    В Испании суд отклонил жалобу на выдачу США российского программиста Лисова

    комментировать

    В Испании суд отклонил жалобу на выдачу США российского программиста Лисова

    В Испании суд отклонил жалобу на выдачу США российского программиста Лисова

    Национальная судебная палата Испания подтвердила решение о выдаче россиянина Станислава Лисова, которого США обвиняют в кибермошенничестве.

    Суд отклонил жалобу адвокатов на решение об экстрадиции российского программиста в США.

    При этом адвокат Лисова отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать испанское правительство, передает «Интерфакс».

    смотретьЗадержанному в Испании россиянину грозит до 35 лет американской тюрьмы
    Задержанному в Испании россиянину грозит до 35 лет американской тюрьмы
    Напомним, Станислав Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года по запросу ФБР. Россиянина обвинили в участии в разработке «банковского трояна» NeverQuest, с помощью которого мошенники получали доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений. Ущерб от действий киберпреступников составил 855 тыс. долларов.

    Отметим, что в США Лисову может грозить до 35 лет заключения. Своей вины программист не признает.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru