В Испании суд отклонил жалобу на выдачу США российского программиста Лисова

Национальная судебная палата Испания подтвердила решение о выдаче россиянина Станислава Лисова, которого США обвиняют в кибермошенничестве.
Суд отклонил жалобу адвокатов на решение об экстрадиции российского программиста в США.
При этом адвокат Лисова отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать испанское правительство, передает «Интерфакс».
Напомним, Станислав Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года по запросу ФБР. Россиянина обвинили в участии в разработке «банковского трояна» NeverQuest, с помощью которого мошенники получали доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений. Ущерб от действий киберпреступников составил 855 тыс. долларов.
Отметим, что в США Лисову может грозить до 35 лет заключения. Своей вины программист не признает.
При этом адвокат Лисова отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать испанское правительство, передает «Интерфакс».
Напомним, Станислав Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года по запросу ФБР. Россиянина обвинили в участии в разработке «банковского трояна» NeverQuest, с помощью которого мошенники получали доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений. Ущерб от действий киберпреступников составил 855 тыс. долларов.
Отметим, что в США Лисову может грозить до 35 лет заключения. Своей вины программист не признает.
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