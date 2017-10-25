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    Собянин предложил увеличить минимальную пенсию в Москве на 3 тысячи рублей

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    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
    Собянин предложил увеличить минимальную пенсию в Москве на 3 тысячи рублей

    Собянин предложил увеличить минимальную пенсию в Москве на 3 тысячи рублей

    Собянин предложил увеличить минимальную пенсию в Москве на 3 тысячи рублей
  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

    • До 17,5 тысяч рублей может вырасти минимальная пенсия жителей Москвы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании в Мосгордуме предложил увеличить минимальную пенсию до 17,5 тысячи рублей в месяц. Сейчас она составляет 14,5 тысяч рублей.

    Собянин отметил, что повышение получат более 1 миллиона граждан.

    Кроме того градоначальник выступил с предложением увеличить в два раза денежную компенсацию ветеранам труда и труженикам тыла. А также городские пособия ветеранам, участникам обороны Москвы и юбилярам супружеской жизни, сообщает РИАМО.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января повысить пенсии военным пенсионерам.

    Также с 1 января 2018 года в России будут проиндексированы страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним для неработающих пенсионеров. Среднегодовой размер выплат увеличится на 3,7% и составит 14,1 тысяч рублей.

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