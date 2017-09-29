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    Средняя пенсия россиян в 2018 году составит 14,1 тыс. рублей

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    Средняя пенсия россиян в 2018 году составит 14,1 тыс. рублей

    Средняя пенсия россиян в 2018 году составит 14,1 тыс. рублей

    Среднегодовой размер пенсии по старости увеличится в 2018 году на 3,7%.

    На сайте правительства РФ сообщили об индексации пенсии с 1 января 2018 года.

    Из сообщения Правительства РФ: «Законопроектом предлагается провести индексацию страховых пенсий и фиксированных выплат к ним для неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года на 3,7%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится в 2018 году до 14137 рублей и составит 160,5% прожиточного минимума пенсионера».

    смотретьМинфин не планирует индексацию выплат работающим пенсионерам в 2018 году
    Минфин не планирует индексацию выплат работающим пенсионерам в 2018 году
    Ранее Минфин РФ сообщил, что индексация будет проводится только для неработающих пенсионеров. Для работающих пенсионеров предусмотрен рост реальных зарплат, он будет больше, чем рост инфляции, и продолжится в 2018 году. «Положение работающих пенсионеров не ухудшится», — заверили в ведомстве,

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