Минфин не планирует индексацию выплат работающим пенсионерам в 2018 году

Минтруд и Минфин рассказали о грядущей индексации пенсий в РФ — но только для неработающих пенсионеров.
Пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года, индексация составит 3,7%. Об этом агентству RNS заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «В связи с тем, что прогноз поменялся: инфляция в этом году 3,2%, — правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года».
При этом индексации выплат работающим пенсионерам в следующем году не предусмотрено, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров».
Силуанов отметил, что для работающих пенсионеров предусмотрен рост реальных зарплат. Он будет больше, чем рост инфляции, и продолжится в 2018 году, так что положение работающих пенсионеров не ухудшится, уверен министр.
Закон об отмене индексации выплат работающим пенсионерам действует в России с 2016 года. Ранее в Госдуме заявили, что закон будет обсуждаться при рассмотрении федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда.
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «В связи с тем, что прогноз поменялся: инфляция в этом году 3,2%, — правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года».
При этом индексации выплат работающим пенсионерам в следующем году не предусмотрено, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров».
Силуанов отметил, что для работающих пенсионеров предусмотрен рост реальных зарплат. Он будет больше, чем рост инфляции, и продолжится в 2018 году, так что положение работающих пенсионеров не ухудшится, уверен министр.
Закон об отмене индексации выплат работающим пенсионерам действует в России с 2016 года. Ранее в Госдуме заявили, что закон будет обсуждаться при рассмотрении федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда.
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