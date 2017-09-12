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  • 12.09, 11:05

    В Госдуме объяснили прогноз сокращения пенсий в РФ

    1 комментарий
    • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
    В Госдуме объяснили прогноз сокращения пенсий в РФ

    В Госдуме объяснили прогноз сокращения пенсий в РФ

    В Госдуме объяснили прогноз сокращения пенсий в РФ
  • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

    • Депутат Госдумы пояснил, что прогноз Минэкономразвития относительно уменьшения размера пенсий не коснется неработающих пенсионеров.

    Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснил, что прогноз Минэкономразвития о сокращении пенсий демонстрирует лишь средний показатель и для работающих, и для неработающих пенсионеров. Размер выплат в среднем сократится только для работающих пенсионеров, так как выплаты не индексируются только для них.

    Андрей Исаев, депутат Госдумы: «Дело вот в чем: у нас проводится индексация пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции, и у них пенсия снижаться не будет. Но поскольку работающим пенсионерам в течение их работы пенсия не индексируется, естественно, получается ситуация, что средняя пенсия, средний ее показатель снижается».

    Ранее СМИ сообщили, что Министерство экономического развития РФ прогнозирует сокращения пенсий в реальном исчислении из-за инфляции и отказа от индексации выплат работающим пенсионерам.

    Исаев добавил, что Госдума будет искать возможности сохранить пенсии, и что проблема индексации выплат работающим пенсионерам будет обсуждаться при рассмотрении федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, передает РИА Новости.

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