В Госдуме объяснили прогноз сокращения пенсий в РФ

Депутат Госдумы пояснил, что прогноз Минэкономразвития относительно уменьшения размера пенсий не коснется неработающих пенсионеров.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснил, что прогноз Минэкономразвития о сокращении пенсий демонстрирует лишь средний показатель и для работающих, и для неработающих пенсионеров. Размер выплат в среднем сократится только для работающих пенсионеров, так как выплаты не индексируются только для них.
Андрей Исаев, депутат Госдумы: «Дело вот в чем: у нас проводится индексация пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции, и у них пенсия снижаться не будет. Но поскольку работающим пенсионерам в течение их работы пенсия не индексируется, естественно, получается ситуация, что средняя пенсия, средний ее показатель снижается».
Ранее СМИ сообщили, что Министерство экономического развития РФ прогнозирует сокращения пенсий в реальном исчислении из-за инфляции и отказа от индексации выплат работающим пенсионерам.
Исаев добавил, что Госдума будет искать возможности сохранить пенсии, и что проблема индексации выплат работающим пенсионерам будет обсуждаться при рассмотрении федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, передает РИА Новости.
Андрей Исаев, депутат Госдумы: «Дело вот в чем: у нас проводится индексация пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции, и у них пенсия снижаться не будет. Но поскольку работающим пенсионерам в течение их работы пенсия не индексируется, естественно, получается ситуация, что средняя пенсия, средний ее показатель снижается».
Ранее СМИ сообщили, что Министерство экономического развития РФ прогнозирует сокращения пенсий в реальном исчислении из-за инфляции и отказа от индексации выплат работающим пенсионерам.
Исаев добавил, что Госдума будет искать возможности сохранить пенсии, и что проблема индексации выплат работающим пенсионерам будет обсуждаться при рассмотрении федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, передает РИА Новости.
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