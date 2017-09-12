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  • 12.09, 08:02

    СМИ узнали о сокращении пенсий в России в ближайшие 3 года

    2 комментария
    • Фото: Рюмин Александр / ТАСС
    СМИ узнали о сокращении пенсий в России в ближайшие 3 года

    СМИ узнали о сокращении пенсий в России в ближайшие 3 года

    СМИ узнали о сокращении пенсий в России в ближайшие 3 года
  • Фото: Рюмин Александр / ТАСС

    • Пенсии в России не будут расти на протяжении 3 лет. В реальном выражении выплаты уменьшатся в связи с тем, что власти отказались от индексации пенсий работающим пенсионерам.

    Газета «Ведомости» со ссылкой на макропрогноз, внесенный в правительство, пишет, что Министерство экономического развития РФ ожидает сокращения пенсий в реальном исчислении из-за отказа от их индексации работающим пенсионерам, которых, по данным Росстата, в стране насчитывается около 10 миллионов. Также свою роль сыграет инфляция. Согласно прогнозу, в 2018 году она будет выше, чем в нынешнем, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции.

    В 2016 году кабмин решил не индексировать работающим пенсионерам пенсии, пообещав все возместить, когда гражданин прекратит трудиться. В мае месяце премьер Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос возможного возврата к индексации. Пока проект бюджета 2018–2020 годов ее не предусматривает.

    Эксперты подсчитали, что из реального роста пенсий вычитается менее 1 процентного пункта. Сразу два федеральных чиновника в разговоре с журналистом «Ведомостей» подтвердили достоверность представленных данных. Сообщается, что в базовом сценарии, на основе которого формируется бюджет, пенсии снизятся на 0,7% в 2018 году и по 0,6% — в 2019–2020 годах.

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