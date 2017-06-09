Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам отложен до 2020 года

Правительство может вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, но не раньше чем с 2020 года. Об этом сегодня заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Депутаты говорили, что эффект от разовой выплаты пенсионерам исчерпан, и спрашивали, когда вернут индексацию.



Антон Силуанов, министр финансов РФ: «С 2020 года у нас появляется возможность увеличивать расходы, обязательства. Считаю, что в 2020 году мы могли бы реализовать целый ряд новых программ, о которых мы говорим в том числе и в Госдуме. Полагаю, что вопрос о пенсиях работающих пенсионеров может быть рассмотрен при подготовке очередных бюджетов на очередные финансовые годы».



Силуанов сказал, что решение отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам было мерой антикризисного плана, которая была нужна в том числе для сокращения расходов.