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  • 09.06, 15:07
    Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам отложен до 2020 года. Минфин РФ, пенсии, пенсионеры, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам отложен до 2020 года

    1 комментарий

    Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам отложен до 2020 года

    Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам отложен до 2020 года

      Правительство может вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, но не раньше чем с 2020 года. Об этом сегодня заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

      Депутаты говорили, что эффект от разовой выплаты пенсионерам исчерпан, и спрашивали, когда вернут индексацию.

      Антон Силуанов, министр финансов РФ: «С 2020 года у нас появляется возможность увеличивать расходы, обязательства. Считаю, что в 2020 году мы могли бы реализовать целый ряд новых программ, о которых мы говорим в том числе и в Госдуме. Полагаю, что вопрос о пенсиях работающих пенсионеров может быть рассмотрен при подготовке очередных бюджетов на очередные финансовые годы».

      Силуанов сказал, что решение отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам было мерой антикризисного плана, которая была нужна в том числе для сокращения расходов.

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