Соцобязательства и налоговый мораторий: Медведев рассказал о проекте бюджета

Дмитрий Медведев заявил, что проект бюджета на 2018 и плановый
2019–2020 годы позволит выполнить все социальные обязательства.
Премьер подчеркнул, что бюджет сформирован таким образом, что социальные обязательства будут выполнены при любой экономической конъюнктуре.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Бюджет исходит из реальных финансовых возможностей и сформирован таким образом, что при любой экономической конъюнктуре социальные обязательства будут исполнены. Все необходимые для этого ресурсы в бюджете предусмотрены».
При этом Медведев заявил, что проект бюджета предусматривает сохранение моратория на повышение налоговой нагрузки для законопослушных налогоплательщиков, сообщает РИА Новости.
Также премьер на заседании правительства отметил, что в проекте бюджета заложены значительные средства для стимулирования строительства жилья и социальной инфраструктуры, в том числе детских садов, школ и поликлиник.
Кроме того, Медведев обратил внимание на то, что инфляция в РФ находится на историческом минимуме. Этот показатель, по словам премьера, очень важен для эффективного планирования бюджетных расходов. Медведев подчеркнул, что правительство продолжит принимать меры для поддержания ценовой и финансовой стабильности, передает «Интерфакс».
Проект бюджета, как сообщил глава правительства, будет направлен в Госдуму не позднее 29 сентября. Медведев поручил главам ведомств более тесно взаимодействовать с депутатами и сенаторами при рассмотрении документа в парламенте.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Бюджет исходит из реальных финансовых возможностей и сформирован таким образом, что при любой экономической конъюнктуре социальные обязательства будут исполнены. Все необходимые для этого ресурсы в бюджете предусмотрены».
При этом Медведев заявил, что проект бюджета предусматривает сохранение моратория на повышение налоговой нагрузки для законопослушных налогоплательщиков, сообщает РИА Новости.
Также премьер на заседании правительства отметил, что в проекте бюджета заложены значительные средства для стимулирования строительства жилья и социальной инфраструктуры, в том числе детских садов, школ и поликлиник.
Кроме того, Медведев обратил внимание на то, что инфляция в РФ находится на историческом минимуме. Этот показатель, по словам премьера, очень важен для эффективного планирования бюджетных расходов. Медведев подчеркнул, что правительство продолжит принимать меры для поддержания ценовой и финансовой стабильности, передает «Интерфакс».
Проект бюджета, как сообщил глава правительства, будет направлен в Госдуму не позднее 29 сентября. Медведев поручил главам ведомств более тесно взаимодействовать с депутатами и сенаторами при рассмотрении документа в парламенте.
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