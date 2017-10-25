У Джигарханяна украли паспорт в театре

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи удостоверяющих личность документов у актера Армена Джигарханяна.
Актер и режиссер Армен Джигарханян обратился в полицию с заявлением о похищении у него паспорта. По словам пострадавшего, документы у него могли украсть в собственном театре на Ломоносовском проспекте в Москве в период с 1 по 10 октября.
Накануне 86-летний Джигарханян вышел из больницы, куда попал 10 октября в состоянии средней степени тяжести после очередной ссоры с супругой — 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сразу после выписки артист отправился в суд и подал заявление на развод. По словам Джигарханяна, молодая супруга его обворовала и более того — пыталась убить.
Ранее СМИ сообщали, что Джигарханян завещал Цымбалюк-Романовской все свое имущество. Оригинал завещания при этом из дома исчез. Друзья артиста заявляют, что молодая жена «увела у него все» состояние.
В интервью программе «ЧП. Расследование» на НТВ артист назвал свою жену «фантастическим вором» и «гадким человеком». Джигарханян уверяет, что Виталина присвоила себе наследство актера — квартиры, деньги и даже театр, который он основал еще 20 лет назад и который назван его именем. Известно, что Цымбалюк-Романовская занимала пост директора театра и недавно уволилась по собственному желанию.
Накануне 86-летний Джигарханян вышел из больницы, куда попал 10 октября в состоянии средней степени тяжести после очередной ссоры с супругой — 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сразу после выписки артист отправился в суд и подал заявление на развод. По словам Джигарханяна, молодая супруга его обворовала и более того — пыталась убить.
Ранее СМИ сообщали, что Джигарханян завещал Цымбалюк-Романовской все свое имущество. Оригинал завещания при этом из дома исчез. Друзья артиста заявляют, что молодая жена «увела у него все» состояние.
В интервью программе «ЧП. Расследование» на НТВ артист назвал свою жену «фантастическим вором» и «гадким человеком». Джигарханян уверяет, что Виталина присвоила себе наследство актера — квартиры, деньги и даже театр, который он основал еще 20 лет назад и который назван его именем. Известно, что Цымбалюк-Романовская занимала пост директора театра и недавно уволилась по собственному желанию.
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