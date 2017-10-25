Белый дом обвинил РФ в «поддержке использования Асадом химоружия»

Власти США утверждают, что Россия «покрывает применение химического оружия властями Сирии».
Россия заблокировала с Совбезе ООН проект резолюции США о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Москва выступила против рассмотрения данного вопроса еще до предоставления доклада по инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля. А само заседание Совбеза постпред России в ООН назвал «срежиссированным спектаклем», главной целью которого было выставить Россию в неприглядном свете.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «То, что сегодня происходит, дурно пахнет. Не пытайтесь создать впечатление, что СМР станет мертв, если вы не внемлете нашим аргументам и, вопреки здравому смыслу, будете настаивать на принятии резолюции сегодня. Вы знаете, что сегодня мы ее не пропустим. Может быть, вы намеренно добиваетесь этого? Чтобы поведать потом, что „Россия хочет закрыть СМР любой ценой“? Это неправда. К вопросу о продлении мы готовы вернуться после выхода доклада, изучения и обсуждения его. То есть, после 26 октября».
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция сообщила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. И в причастности к атаке западная коалиция без какого-либо расследования сразу же обвинила правительственные войска Сирии и власти страны. В ночь на 7 апреля США, не дожидаясь результатов расследования, ударили ракетами по военному аэродрому Шайрат, с которой якобы осуществлялась химатака.
Комментируя российскую позицию на заседании Совбеза, пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, как и предсказывал постпред РФ, сразу же обвинила Москву «в нежелании положить конец использованию боевых отравляющих веществ в Сирии».
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Блокировав резолюцию Россия вновь продемонстрировала, что ее не интересует прекращение варварского применения химического оружия в мире. И что она будет делать все возможное, чтобы защитить своего союзника — режим Асада. Это означает поддержку Россией использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей. Мы продолжим этому противодействовать».
В МИД РФ объяснили, почему Россия проголосовала против предложенного США проекта резолюции и предположили, что США «боятся, что вдумчивый анализ происшествия приведет к нежелательным для Вашингтона выводам».
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «То, что сегодня происходит, дурно пахнет. Не пытайтесь создать впечатление, что СМР станет мертв, если вы не внемлете нашим аргументам и, вопреки здравому смыслу, будете настаивать на принятии резолюции сегодня. Вы знаете, что сегодня мы ее не пропустим. Может быть, вы намеренно добиваетесь этого? Чтобы поведать потом, что „Россия хочет закрыть СМР любой ценой“? Это неправда. К вопросу о продлении мы готовы вернуться после выхода доклада, изучения и обсуждения его. То есть, после 26 октября».
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция сообщила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. И в причастности к атаке западная коалиция без какого-либо расследования сразу же обвинила правительственные войска Сирии и власти страны. В ночь на 7 апреля США, не дожидаясь результатов расследования, ударили ракетами по военному аэродрому Шайрат, с которой якобы осуществлялась химатака.
Комментируя российскую позицию на заседании Совбеза, пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, как и предсказывал постпред РФ, сразу же обвинила Москву «в нежелании положить конец использованию боевых отравляющих веществ в Сирии».
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Блокировав резолюцию Россия вновь продемонстрировала, что ее не интересует прекращение варварского применения химического оружия в мире. И что она будет делать все возможное, чтобы защитить своего союзника — режим Асада. Это означает поддержку Россией использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей. Мы продолжим этому противодействовать».
В МИД РФ объяснили, почему Россия проголосовала против предложенного США проекта резолюции и предположили, что США «боятся, что вдумчивый анализ происшествия приведет к нежелательным для Вашингтона выводам».
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